Аргентинский "Ривер Плейт" выиграл самый престижный клубный трофей Южной Америки - Кубок Либертадорес. В ответном финальном матче "Ривер" в дополнительное время одолел "Боку Хуниорс" - 3:1.

Первый матч на поле "Боки" завершился вничью - 2:2. Ответная встреча должна была состояться 24 ноября в Буэнос-Айресе, где базируются обе команды, но из-за фанатских беспорядков матч было решено перенести в Мадрид на стадион "Сантьяго Бернабеу".

Перенос игры через океан не сказался на ажиотаже вокруг нее: 85-тысячная арена набилась под завязку. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. А в дополнительных таймах "Ривер Плейт" оказался сильнее. Автором победного мяча стал колумбиец Хуан Кинтеро, отличившийся на 109-й минуте.

Таким образом, "Ривер" взял Кубок Либертадорес в четвертый раз. У "Боки" шесть трофеев. Ну а чаще всех Кубок брал другой аргентинский клуб - "Индепендьенте", семь раз.