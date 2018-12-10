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10.12.2018 21:26
Рубрика: Спорт

Танго с трофеем

"Ривер Плейт" стал лучшим клубом Южной Америки
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Аргентинский "Ривер Плейт" выиграл самый престижный клубный трофей Южной Америки - Кубок Либертадорес. В ответном финальном матче "Ривер" в дополнительное время одолел "Боку Хуниорс" - 3:1.
Фото: РИА Новости
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Первый матч на поле "Боки" завершился вничью - 2:2. Ответная встреча должна была состояться 24 ноября в Буэнос-Айресе, где базируются обе команды, но из-за фанатских беспорядков матч было решено перенести в Мадрид на стадион "Сантьяго Бернабеу".

Перенос игры через океан не сказался на ажиотаже вокруг нее: 85-тысячная арена набилась под завязку. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. А в дополнительных таймах "Ривер Плейт" оказался сильнее. Автором победного мяча стал колумбиец Хуан Кинтеро, отличившийся на 109-й минуте.

Таким образом, "Ривер" взял Кубок Либертадорес в четвертый раз. У "Боки" шесть трофеев. Ну а чаще всех Кубок брал другой аргентинский клуб - "Индепендьенте", семь раз.

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