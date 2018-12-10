АСВ: Вклады выше страховой суммы растут быстрее всего

Банковские вклады по-прежнему остаются самым популярным у россиян инструментом сбережений. За три квартала этого года объем средств населения в кредитных организациях вырос на 3,6 процента - до почти 27 триллионов рублей, посчитали в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Для сравнения, стоимость чистых активов всех паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов не превышает одного триллиона рублей. Быстрее других по объему и количеству счетов растут вклады от 1,4 до 3 миллионов рублей, они прибавили за три квартала этого года 10,5 процента по сумме и 11 процентов по количеству счетов. Доля таких депозитов в общем объеме увеличилась с 9,7 до 10,2 процента.

Вклады от 1 до 1,4 миллиона рублей и свыше 3 миллионов рублей выросли на 8 и 8,9 процента по сумме и на 7,9 и 11 процентов по количеству счетов соответственно. Причем на депозиты свыше 3 миллионов рублей приходится треть общего объема вкладов (32,8 процента).

Небольшие вклады на сумму менее 100 тысяч рублей не пользовались популярностью, их объем уменьшился на 7,8 процента, а доля в общем объеме - до 8,1 процента.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тысячи рублей) на 1 октября 2018 года составил 170,4 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 7,1 процента.

Мониторинг процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показал, что с января по июль этого года доходность по депозитам падала, 86 из 100 банков понизили ставки. В августе-сентябре ставки начали расти. Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по рублевым годовым вкладам размером 1 миллион рублей с начала года увеличился на 0,1 п.п. до 6,5 процента годовых.

В октябре предложения с повышенной ставкой появились у лидеров рынка - Сбербанка (до 7,15 процента годовых) и ВТБ (до 8 процентов годовых). По данным ЦБ РФ, максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках по объему средств физлиц во второй декаде ноября составила 7,32 процента годовых. Это максимальный уровень ставки в этом году.

"Произошедшее повышение ставок по депозитам сделало их вновь привлекательными для населения, после снижения в августе и сентябре депозиты опять начали расти - в октябре выросли на 0,6 процентного пункта. Можно сказать, что сейчас ситуация достаточно сбалансированная относительно, с одной стороны, интересов заемщиков, с другой стороны - вкладчиков банков", - отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов.

По данным АСВ за три квартала этого года, доля долгосрочных вкладов свыше 1 года уменьшилась до 40,2 процента, на срок до 1 года - до 37 процентов. Доля вкладов до востребования выросла до 22,8 процента. Причем крупнейшие банки продолжали наращивать долю в общем объеме вкладов: на топ-30 кредитных организаций по объему средств физлиц сегодня приходится 88,6 процентов всех депозитов.

Как показал Индекс потребительского доверия ВЦИОМ, в последние месяцы доверие к банкам незначительно снизилось. С января по октябрь доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляла от 42 до 51 процента, в октябре - 46 процентов. О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорят треть опрошенных (34 процента).