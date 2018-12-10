"Ауди Центр Бережковский" - новый дилерский центр Audi в Москве

Москва, 19 ноября 2018 - Audi Россия объявляет об открытии нового дилерского центра в Москве - "Ауди Центр Бережковский", входящего в один из крупнейших автомобильных холдингов "Восток Моторс". В просторном и современном здании дилерского центра, расположенном по адресу Бережковская набережная, дом 38, стр. 2, клиентам марки предложат полный спектр услуг по продаже и техническому обслуживанию автомобилей Audi.

"Ауди Центр Бережковский" принадлежит автомобильному холдингу "Восток Моторс", успешно работающему на российском рынке с 2005 года. Группа компаний "Восток Моторс" представлена в нескольких регионах России: Новосибирской и Тюменской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Общая площадь нового дилерского центра составляет 7 481 кв. м. Стеклянная крыша и естественное освещение создают в салоне легкую и уютную атмосферу. Просторный шоу-рум, расположенный на площади 583 кв. м, позволяет демонстрировать до 15 автомобилей. Для клиентов нового седана бизнес-класса Audi А8 отведена специальная зона Audi А8 Lounge - отдельное пространство, позволяющее в комфортной обстановке провести консультацию для будущего владельца флагманской модели и сконфигурировать автомобиль, идеально отвечающий его потребностям.

Под зону продаж автомобилей Audi с пробегом: plus отведено более 1 000 кв. м. Сервисная зона, оборудованная 17 постами, занимает площадь 1 400 кв. м. Центр с просторной зоной для хранения автомобилей оснащен самым современным оборудованием, позволяющим осуществлять техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту двигателей, электрики, ходовой части, а также установку дополнительного оборудования. Команда специалистов дилерского центра постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, подтверждая квалификацию на соответствие мировым стандартам марки Audi.

Новый дилерский центр будет осуществлять полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Audi, включая гарантийный и постгарантийный ремонт. "Ауди Центр Бережковский" располагает широким парком подменных автомобилей, которым клиенты смогут воспользоваться на время проведения ремонтных работ. В центре можно будет приобрести оригинальные запасные части и аксессуары к автомобилям Audi, а также дополнительное оборудование.

Помимо продажи и обслуживания автомобилей Audi, центр предложит своим клиентам услуги по страхованию и приобретению автомобилей в кредит, лизинговые программы и программы trade-in. Клиенты нового центра смогут также воспользоваться специальными корпоративными предложениями.

Для удобства клиентов перед зданием дилерского центра организована просторная парковка, рассчитанная на 40 автомобилей.

"Ауди Центр Бережковский" расположен по адресу: Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 2.

Концерн Audi, представленный марками Audi, Ducati и Lamborghini, является одним из самых успешных в мире производителей автомобилей и мотоциклов в сегменте "премиум". Концерн представлен на более чем 100 рынках мира. Его 16 производственных площадок расположены в 12 странах мира. В число 100-процентных дочерних компаний AUDI AG входят, в том числе, такие фирмы, как Audi Sport GmbH (Неккарзульм), Automobili Lamborghini S.p.A. (Сант'Агата-Болоньезе/Италия) и Ducati Motor Holding S.p.A. (Болонья/Италия).

В 2017 году концерн Audi поставил cвоим заказчикам 1,878 млн. автомобилей марки Audi, 3 815 спортивных автомобилей марки Lamborghini, а также 55 900 мотоциклов марки Ducati. В 2017 финансовом году при обороте в 60,1 млрд. евро прибыль концерна до уплаты налогов и процентов составила 5,1 млрд. евро. В настоящее время в концерне работают около 90 000 сотрудников, из них более 60 000 - на территории Германии. В центре внимания деятельности концерна Audi находится разработка новых экологичных моделей и технологий будущего.

Пресс-релиз предоставден Пресс-центром Ауди