Авиакомпания "ИрАэро" начала вывозить туристов c острова Хайнань

Авиакомпания "ИрАэро" начала вывозить российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань. Об этом "Российской газете" сообщил заместитель гендиректора по общим вопросам авиакомпании Сергей Крупнов. По его словам, в Хайкоу (городской округ на острове Хайнань) создан антикризисный штаб. Готовится вылет самолета, ожидается отправка туристов.

"Первый самолет с туристами отправится в Казань. Будет перевезено 363 пассажира", - сказал Сергей Крупнов.

Напомним, что авиакомпания "ИрАэро" намеренно прекратила перевозку клиентов туроператора "Жемчужная река", который систематически не платил деньги. Ранее авиакомпания заявляла, что намерена продолжить выполнение полетов лишь после полного погашения задолженности туроператором. Однако сейчас пошла на уступки, понимая, что "Жемчужная река" пока платить не собирается.

К помощи российским туристам, застрявшим на китайском острове Хаянань, присоединилось представительство Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей в Гуанчжоу, предложив юридическую помощь.