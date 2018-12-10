. События года 2018

Банк России 10 декабря выпускает в обращение памятную 25-рублевую монету диаметром 27 миллиметров из недрагоценного металла к 25-летию Конституции.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение раскрытой книги с рисунком герба России на левой странице и надписью в три строки: "КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" на правой странице, под книгой - верхняя часть колонны с капителью ионического ордера. Вдоль канта имеется надпись по окружности: "25-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Тираж монеты - 1 миллион экземпляров. Она обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.