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Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

10.12.2018 12:30
Текст: Игорь Зубков

Банк России выпускает миллион 25-рублевых монет ко Дню Конституции

Фото: Банк России Фото: Банк России
Фото: Банк России

Банк России 10 декабря выпускает в обращение памятную 25-рублевую монету диаметром 27 миллиметров из недрагоценного металла к 25-летию Конституции.

Фото: Центральный банк РФ / www.cbr.ru/
ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение раскрытой книги с рисунком герба России на левой странице и надписью в три строки: "КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" на правой странице, под книгой - верхняя часть колонны с капителью ионического ордера. Вдоль канта имеется надпись по окружности: "25-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Тираж монеты - 1 миллион экземпляров. Она обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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