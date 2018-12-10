Более половины конфликтов между пациентами и медиками решаются до суда

Сейчас уже более 50 процентов конфликтных ситуаций, возникающих между пациентами и медицинскими учреждениями, удается разрешить в досудебном порядке - с помощью страховых организаций. В 2019 году связаться напрямую со страховым представителем, чтобы защитить свои права или получить консультацию, можно будет из каждой третьей поликлиники, а к 2024 году каналы связи со страховщиками должны иметь 73 процента первичных медорганизаций.

Такие индикаторы заложены в Федеральный проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи", который стартует 1 января 2019 года, сообщили "РГ" в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Проект рассчитан до 2024 года, и главная его цель - научиться управлять качеством оказания медицинской помощи, выстроить эффективную систему сопровождения пациента в процессе лечения, включая защиту его прав, пояснила начальник управления организации ОМС ФФОМС Светлана Кравчук.

Что планируется сделать? Во-первых, во многих медорганизациях появятся каналы обратной связи пациентов со страховыми представителями: в каких-то поликлиниках откроют пост страхового представителя, где-то организуют телефон или специальный терминал. Уже в следующем году такими каналами связи будут о снащены 30,7 процента первичных медорганизаций, а к 2024 году их доля вырастет до 73 процентов. Как уже не раз сообщала "РГ", задача страховых представителей - обеспечить возможность россиянам проконсультироваться и получить помощь по любым вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи по ОМС. При этом посты и терминалы страховых представителей могут быть установлены в поликлиниках как от каждой страховой медицинской организации, так и комплексно от пула страховых компаний.

Кроме того, проект предусматривает, что страховые компании откроют офисы по защите прав застрахованных. В 2020 году, на первом этапе проекта подобные офисы должны быть открыты в 36 регионах, в 2021 - в 48 регионах, а к 2024 году - во всех регионах без исключения. В этих офисах принимать граждан будут эксперты по качеству медицинской помощи с, чтобы обеспечить досудебный разбор случаев нарушений прав застрахованных. Уже сейчас с помощью страховых представителей удается решить в досудебном порядке более 50 процентов конфликтных ситуаций.

Программа по улучшению первичной медицинской помощи предполагает и более жесткий контроль за работой поликлиник и больниц. Причем проверки будут организованы не только из-за жалоб пациентов. Территориальные отделения ФОМС постоянно, в ежемесячном режиме, отслеживают показатели заболеваемости и летальных исходов, а также количество обращений в медорганизации для лечения. Если эти показатели будут ухудшаться - работу врачей подвергнут жесткому многоэтапному контролю.

"Важно, что такой контроль осуществляется не только за смертностью в стационарах, но отслеживание идет с поликлинического звена - с момента обращения пациента за медицинской помощью. По сути - это экспертиза всех уровней оказания медицинской помощи. И эта работа позволит сформировать не только защиту прав застрахованных, но и создать систему управления качеством медицинской помощи в каждом регионе России", - отметила Светлана Кравчук.