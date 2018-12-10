Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов

Группа депутатов во главе с зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Павлом Качкаевым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о штрафах до 50 тысяч рублей за незаконную перепланировку подвалов и подсобных помещений в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект размещен в базе законопроектов Государственной думы РФ.

Действующие законы предусматривают административную ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. В то же время самыми опасными являются незаконные перепланировки в подвальных помещениях и на первых этажах, так как они затрагивают фундамент и опорные конструкции, на которых приходится основной вес многоквартирного дома.

Пробелом действующих законов также является ответственность за перепланировку физических лиц, в то время как помещениями на первых этажах и в подвалах часто владеют компании или же они являются собственностью муниципалитетов. Законопроект также устраняет этот недостаток законодательства.

Авторы предложили внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях и ввести штрафы за самовольную перепланировку жилых помещений на компании и чиновников. Для должностных лиц незаконная перепланировка обойдется в 4-5 тысяч рублей, для юридических - 40-50 тысяч рублей.