ДНР: Киев готовит 14 декабря масштабное наступление в Донбассе

Большое наступление в Донбассе намечено Киевом на 14 декабря в направлении Мариуполя, заявил замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, на линии разделения украинской стороной сформирована крупная группировка военных (более 12 тысяч человек) и тяжелой техники (более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов).

"У разведки ДНР есть неопровержимые доказательства подготовки наступления на мариупольском направлении", - подчеркнул Басурин.

По его словам, утром 14 декабря начнется артиллерийская подготовка, а затем "передовые подразделения 128 и 79 бригад должны перейти в наступление с рубежа населенного пункта Гранитное - Широкино в направлении населенного пункта Клинкино с задачей к исходу 15 декабря выйти к границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное".

Главная задача украинских силовиков, пояснил Басурин, это установка контроля над участком границы между ДНР и Россией и захват территорий Новоазовского и Тельмановского районов.

Поводом для начала боевых действий может стать подрыв украинской стороной хранилища с химикатами на металлургическом заводе им. Ильича в Мариуполе, утверждает Басурин, чтобы потом возложить ответственность за эту провокацию на ДНР.

Самопровозглашенная Донецкая народная республика призывает ОБСЕ уделить особое внимание на военные приготовления украинской стороны и предотвратить агрессию.