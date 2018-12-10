ЕС внес в санкционный список еще девять человек из ДНР и ЛНР

В санкционный список Евросоюза внесены еще девять человек из ДНР и ЛНР, все они имеют отношение к выборам на Донбассе. В числе попавших под ограничения глава ЛНР Леонид Пасечник, главы ЦИК, председатели "народных советов". Об этом сказано в решении Совета ЕС, опубликованном 10 декабря.

Как считают в ДНР и ЛНР, санкции никак не повлияют ни на работу властей, ни на Минский процесс.

"Никакого имущества и счетов в ЕС нет ни у лидера ДНР, ни у главы народного совета, ни у главы ЦИК. Это очередной недружественный шаг, запад лишь подтвердил приверженность двойным стандартам, вводя санкции после демократически проведенных выборов", - цитирует "Интерфакс" заявление Совета министров ДНР. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего также не видит какой-либо угрозы в санкциях.

На Донбассе особо отмечают, что не намерены вводить какие-либо ответные санкции против ЕС, например запрещать въезда на территорию ДНР или ЛНР для европейских чиновников, разве что "в индивидуальном порядке".

Ограничения, введенные Евросоюзом, означают запрет на поездки для упомянутых в списке лиц и замораживание их активов в ЕС.