Новости

В России запретили продавать спиртосодержащие жидкости дешевле водки 15:45
Путин встретится с правозащитниками в Кремле 15:40
В Мордовии мужчина устроил стрельбу в церкви 15:38
В Англии раскопали древнюю могилу "вампира" 15:36
Видео: На что способен УАЗ "Патриот" с уникальной подвеской 15:33
Роспотребнадзор проверит нижегородскую школу на предмет червей в еде 15:30
ЕС внес в санкционный список еще девять человек из ДНР и ЛНР 15:27
Россия и Беларусь планируют отменить роуминг в 2019 году 15:26
В Петербурге загорелось здание электромеханического завода 15:25
Названы регионы с наименьшим количеством вредных привычек 15:23
На Ставрополье загорелся крупный склад 15:22
В самарском зоопарке родились два краснокнижных леопарда 15:20
Епископы УПЦ запустили флешмоб в связи с допросами в СБУ 14:52
В Москве "заминирован" НИИ Склифосовского 14:50
В Швеции вручили альтернативную Нобелевскую премию по литературе 14:50
Начались продажи "вседорожных" Logan и Sandero с вариатором 14:50
Жительница Пскова продала дочь знакомой из соцсетей 14:48
В Казани открыли памятник погибшему в Сирии Марату Ахметшину 14:47
В Твери из частной школы похитили девочку 14:45
Китайские специалисты помогут туристам, застрявшим на острове Хайнань 14:38
Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за трещины в стекле 14:33
Из Нижнего Новгорода запустили поезда в Великий Новгород 14:32
МЧС усилит контроль за местами массовых гуляний перед Новым годом 14:27
Памфилова: ЦИК проведет всероссийские учения избиркомов 14:23
Два фигуранта дела "Зимней вишни" обжаловали продление ареста 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 15:27
Рубрика: В мире

ЕС внес в санкционный список еще девять человек из ДНР и ЛНР

Текст: Константин Волков

В санкционный список Евросоюза внесены еще девять человек из ДНР и ЛНР, все они имеют отношение к выборам на Донбассе. В числе попавших под ограничения глава ЛНР Леонид Пасечник, главы ЦИК, председатели "народных советов". Об этом сказано в решении Совета ЕС, опубликованном 10 декабря.

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
В ДНР заявили о подготовке крупной "химической провокации" в Донбассе

Как считают в ДНР и ЛНР, санкции никак не повлияют ни на работу властей, ни на Минский процесс.

"Никакого имущества и счетов в ЕС нет ни у лидера ДНР, ни у главы народного совета, ни у главы ЦИК. Это очередной недружественный шаг, запад лишь подтвердил приверженность двойным стандартам, вводя санкции после демократически проведенных выборов", - цитирует "Интерфакс" заявление Совета министров ДНР.  Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего также не видит какой-либо угрозы в санкциях.

На Донбассе особо отмечают, что не намерены вводить какие-либо ответные санкции против ЕС, например запрещать въезда на территорию ДНР или ЛНР для европейских чиновников, разве что "в индивидуальном порядке".

Ограничения, введенные Евросоюзом, означают запрет на поездки для упомянутых в списке лиц и замораживание их активов в ЕС.

В мире экс-СССР Украина Международные организации Европейский союз Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЕС внес в санкционный список еще девять человек из ДНР и ЛНР
Начальником ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков
Суд ЕС подтвердил право Британии отказаться от Brexit
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсией
"Ангарский маньяк" обжалует приговор