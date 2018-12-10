Комендатуре Московского Кремля - 100 лет. Почти 15 лет из 100 эту важную государственную структуру возглавляет генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Сергей Дмитриевич - давний и добрый друг "Российской газеты". Он неоднократно рассказывал на наших страницах о своей работе, делился планами, иногда просил поддержки. И сегодня мы рады констатировать вместе с ним: Московский Кремль стал притягательным и теплым не только для жителей столицы, но и для миллионов ее гостей со всего мира.

Интервью, которое генерал дал нашей газете накануне юбилея, подводит некоторые итоги этим годам интересной и трудной работы.

Просто служба?

Сергей Дмитриевич, вы какой по счету комендант Московского Кремля?

Сергей Хлебников: Говорят, что 14-й - это если иметь в виду советские и постсоветские времена. Хотя должность коменданта существовала и в прежние времена. К примеру, с марта 1892 года по ноябрь 1899 года ее занимал генерал-адъютант Аркадий Дмитриевич Столыпин, русский генерал и писатель, участник Крымской войны 1855 года, дядя великого поэта Михаила Лермонтова, отец великого государственного деятеля России Петра Аркадьевича Столыпина. Интересная личность.

Вот на стене висит фотография с изображением Московского Кремля, а на ней подлинная надпись Аркадия Столыпина, это его подарок французскому коллекционеру, страстному русофилу того времени Дешампу. Сделав круг, фотография через 120 лет вернулась в Кремль.

Для нас это часть работы по восстановлению архивов, возвращению из небытия ярких личностей прошлого. Таких, например, как первый командир Кремлевского полка Петр Азаркин. Работает поисковый отряд "Кремлевец", сотрудники комендатуры во время своих отпусков ведут поиск останков павших в годы Великой Отечественной и проводят их перезахоронение в соответствии с воинским ритуалом и почестями.

Масштабные археологические раскопки произведены в 2006-2007 гг. в Тайницком саду. Тогда было найдено более пяти тысяч уникальных экспонатов (оружие, предметы быта, берестяные грамоты, деревянные строения). После демонтажа надземной части 14-го корпуса проводились археологические работы на месте Чудова монастыря, и они тоже оказались очень результативными с точки зрения науки, истории.

Все мы знаем, что Кремль для России - гораздо больше, чем резиденция главы государства. Это и величественный памятник русской архитектуры, и грандиозный музейный комплекс, и место проведения важных торжественных мероприятий. Любой человек с понятным трепетом ступает на кремлевскую брусчатку. А вы, Сергей Дмитриевич, каждый день приходите сюда работать. Привычное дело?

- Нет, конечно. У меня и сейчас случается такое: идешь вечером, когда солнце садится, по Соборной площади или ночью смотришь на подсвеченные древние стены - и в груди торкает. Здесь каждый камень - история. Когда Кремль называют сердцем страны, то это не пафос, так и есть.

Со времени образования государства это место всегда было центром власти, центром многих грандиозных исторических событий. Вот здесь кончил свои дни Лжедмитрий, здесь рубили головы стрельцам, вот на этих ступенях происходила церемония царской инаугурации, в этом соборе находится пантеон Ивана Грозного… И проходя мимо того или иного здания, сооружения, камня, а иногда и дерева, ты понимаешь, что все это и есть история Родины.

Есть решение о создании подземного музея на месте подворья Чудова монастыря. Его посетители увидят артефакты веков со времени закладки Кремля

Возвращаясь к вашему вопросу, еще раз подчеркну: пока что свежесть этого восприятия у меня сохранилась. Привычной эту работу никак не назовешь.

Как часто комендант Московского Кремля видит первое лицо государства?

Сергей Хлебников: Часто. И это всегда связано с моими служебными обязанностями - официальными визитами высоких иностранных гостей, вручением верительных грамот, государственных премий, приемами выпускников военных академий… По протоколу я обязан представиться главе государства, доложить о готовности того или иного мероприятия, ответить на вопросы. Когда президент работает, в будничные дни, этого не требуется.

Возрождая традиции

Тогда давайте перейдем к вашим непосредственным обязанностям. В чем они заключаются?

Сергей Хлебников: Коменданты Кремля в разные годы имели разные полномочия. Одно, пожалуй, не менялось - координация усилий ведомств и организаций по его защите как места размещения центра власти и сохранения как объекта культурного наследия. Опять-таки в зависимости от конкретного времени на первый план выходили те или иные вопросы: обустройство работающих и проживающих в Кремле деятелей, маскировка от авиации противника, ремонт зданий и инженерных сооружений, военные меры в годы драматического противостояния различных сил, решение других проблем, порожденных текущими обстоятельствами.

Что касается непосредственно меня и периода, в который мне довелось служить… Время интересное, насыщенное, результативное. Время, когда стало возможным после неспокойных 90-х вернуться к насущным административно-хозяйственным заботам, решать вопросы возрождения лучших традиций нашей истории и культуры.

Да, я хорошо помню нашу беседу, которая случилась в начале 2004 года, когда вы возглавили комендатуру. Давая интервью "РГ", вы пообещали реализовать множество всяких проектов. Честно скажу, я тогда подумал: ну и замах! И не поверил в то, что все это можно претворить в жизнь.

Сергей Хлебников: Сразу хочу сказать, что все позитивные изменения, которые произошли за этот период, - результат деятельности прежде всего моих коллег и друзей, множества замечательных людей из министерства культуры, музеев Кремля, Гохрана, Управления делами президента, мэрии Москвы, ГИМа, Росархива, ГУМа, в том числе и "Российской газеты". Конечно, и комендатура Кремля, в том числе я сам, принимали активное участие, а зачастую были инициаторами тех или иных дел. Важнейшее условие успеха - доверие руководства.

О чем идет речь? Реставрация БКД, соборов Кремля, организация туристического маршрута и экспозиции на колокольне Ивана Великого, благоустройство внутренней территории, Тайницкого и Александровского садов, Красной площади. Старинные орудия, отлитые знаменитыми русскими мастерами, заняли место недалеко от Царь-пушки на туристическом маршруте. После строительства и оборудования входного комплекса не стало унизительных для посетителей Кремля очередей, расширены и маршруты осмотра. Идет полномасштабная реставрация стен и башен, при этом применяются новые технологии отвода грунтовых и сточных вод. В результате исследований на Спасской и Никольской башнях найдены и реставрированы старинные иконы, замурованные слоем штукатурки… По указанию президента открыты на выход ворота Спасской башни, произведен демонтаж 14-го корпуса, предстоят не имеющие в прошлом аналогов археологические работы…

Москвичи и туристы уже привыкли к тому, что летом по субботам проходит церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка. Одиннадцать раз на Красной площади проводился Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Есть специальные праздники для детей, а на Соборной площади ежегодно бывают сборы кадетских корпусов страны, выпуски суворовских училищ.

Большую роль в возрождении традиций играли и играют Президентский полк, Кавалерийский почетный эскорт, Президентский оркестр, Кремлевская школа верховой езды, орнитологическая служба. Причем представителей этих коллективов можно увидеть не только в Кремле, но и в Пушкиногорье, Сростках, Барнауле, Казани, на Кавказе, в Крыму, в Великом Новгороде, Смоленске, Виндзоре, Базеле, Фонтенбло, Оснабрюке… То есть наша, я бы сказал, просветительская гуманитарная деятельность распространяется далеко за стены Кремля.

Верно ли я понимаю, что в круг вашей компетенции входит и Президентский полк, некоторые подразделения которого базируются прямо на территории Кремля?

Сергей Хлебников: Абсолютно верно. И как вы помните, в ходе нашего первого интервью, когда я стал комендантом, мы затрагивали эту тему. Я признавал, что, к великому сожалению, беды, которые в те годы имели место в Вооруженных силах, не обошли стороной и полк. Теперь могу доложить: все основные проблемы решены. Мы с самого начала поставили перед собой задачу - идти к идеалу воинской части. Во всех отношениях: боевой дух, строевая и боевая выучка, высокая дисциплина и ответственность, верность славным традициям.

Главное достижение - это та атмосфера, которая, надеюсь, надолго воцарилась в полку. Солдаты и офицеры-кремлевцы гордятся тем, что служат под сенью древних башен. Сейчас в полку новый командир - полковник Андрей Филякин, достойный офицер, начинал у нас еще лейтенантом, прошел все ступени.

Теперь наряду с солдатами-срочниками служат еще и контрактники, мы держим баланс между ними исходя из специфики разных подразделений. Например, там, где упор делается на выполнение церемониальных функций, предусмотренных государственной протокольной практикой, больше ребят из призыва - они молодые, бравые, им легче нести такую службу. А вот что касается подразделений оперативного резерва (их можно назвать спецназом президентского полка), то там люди более зрелые, очень квалифицированные специалисты: снайперы, водители боевых машин и пр.

Что еще сделано? Оптимизация штатной численности, перевооружение и переоснащение современными техническими средствами, совершенствование тактики действий с учетом изменения в оперативной обстановке. Выстроена система комплектования военнослужащих полка по контракту с решением всех сопутствующих вопросов, прежде всего по жилью. Изменилась атмосфера как в офицерской среде, так и в коллективах с военнослужащими по призыву.

И это, пожалуй, главный итог в работе. Ведь всегда и везде основную роль играли и играют люди - сотрудники подраз­де­ле­ний и их командиры.

Профессиональное отношение к делу, преданность долгу, способность сохранять концентрацию продолжительное время, волевые качества руководителей комендатуры, как показала история, в том числе и новейшая, будут иметь решающее значение в обеспечении надежной безопасности резиденции президента Российской Федерации и памятника мирового культурного наследия.

Можете открыть военную тайну: какая часть президентского полка находится в Кремле и какая часть за его пределами?

Сергей Хлебников: Всей тайны не открою, но могу сказать, что батальон оперативного резерва дислоцируется не в Кремле, хотя то подразделение, которое по графику осуществляет боевое дежурство, находится "за стеной". И кавалерийский эскадрон тоже не в Москве - его база в Алабино.

Нестандартные ситуации

На виду так называемые протокольные мероприятия с участием высших лиц государства. Например, инаугурация президента, церемонии награждения или вручения верительных грамот. А можете назвать нечто неожиданное в своей практике?

Сергей Хлебников: Пожалуйста. Чемпионат мира по футболу. Именно в Кремле, конкретно - в Государственном Кремлевском дворе, проходила жеребьевка команд. И я вам должен сказать, это было сложнейшее мероприятие. Следовало выполнить массу требований ФИФА, а эта организация очень щепетильно подходит к таким делам. Множество тамбуров, отдельные входы, специальный зал, разные зоны доступа и т.д.

Наверху надо было оборудовать пресс-центр с обилием коммуникаций. Сплетения мощных кабелей шли через стену от Спасской башни по территории Кремля. Это была целая операция. И мы, судя по всему, справились с ней успешно. Во всяком случае, на днях мы получили благодарность от Оргкомитета за выдающийся, как они написали, вклад в обеспечение подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.

Интересно, сколько гостей приходят за эти стены? Есть такие цифры?

Сергей Хлебников: Учет туристов по проданным билетам ведут музеи. В этом году мы приняли примерно два миллиона триста тысяч человек - это не считая тех, кто побывал на концертах и на иных мероприятиях, которые происходят, например, ГКД. Там, кстати, иногда бывают дни, когда все три зала используются: большой на пять тысяч мест, малый, где обычно проходят приемы, и есть еще дипломатическая пристройка, которая позволяет проводить какие-то камерные концерты.

Если иметь в виду иностранцев, то в последнее время больше всего туристов из Китая - сразу видно, как растет их благосостояние.

Наверное, для вас как старожила этой заповедной территории уже не осталось здесь никаких тайн?

Сергей Хлебников: Множество открытий сделано, но тайны все равно остались. В свое время по многим СМИ прошла история, связанная с обнаружением икон на Спасской и Никольской башнях. Сейчас закончились очень квалифицированные изыскания с использованием соответствующей аппаратуры по поиску икон на всех башнях. Увы, следы есть, но самих икон не обнаружили, их в свое время сняли.

Многих смущает пустошь, которая образовалась после того, как был снесен 14-й корпус. Знаю, что по поводу перспектив застройки этой территории были споры, высказывались разные идеи. В чему же в конце концов пришли?

Сергей Хлебников: Вопрос серьезный и, видимо, останется еще какое-то время дискуссионным. Есть мнение, что не просчитали заранее всех вариантов. Давать оценку принятому решению не входит в мою компетенцию, однако должен заметить, что у случившегося уже есть свои плюсы и, уверен, будут еще. Сейчас, если вам приходится входить в Кремль с Красной площади, то все-таки открывается перспектива. Ты видишь величественные соборы, колокольню, Большой Кремлевский дворец.

И еще одно. Есть решение о создании подземного музея на месте подворья Чудова монастыря. Прекрасный, с моей точки зрения, проект. Посетители этого уникального музея, спускаясь вниз, знакомясь с артефактами веков со времени закладки Кремля, смогут проследить историю Москвы. Все экспонаты будут подлинными, обнаруженными археологами именно на этом месте. То есть люди получат возможность погрузиться в глубину веков, лучше понять, что происходило на Боровицком холме с течением времени. Мне кажется, это будет очень популярный и полезный музей.

Мы сейчас видим на ТВ-экранах, что киношники очень полюбили натурные съемки на территории Кремля. Как это регламентируется или решения каждый раз принимаются в особом порядке?

Сергей Хлебников: Есть правила посещения Московского Кремля. Правда, в связи со строительством подземного музея и образованием еще одного входного комплекса на Боровицкой башне они нуждаются в некоторых изменениях, что и будет, надеюсь, вскоре сделано. В этих правилах, в частности, существует раздел, где говорится о том, каким образом и в какой форме подавать заявку на съемки, оговариваются условия: объекты съемки, время и пр. Чаще всего этим приходится заниматься музеям, поскольку киношников обычно интересуют именно их объекты. А сотрудники комендатуры сопровождают эту работу. Вот недавно по телевидению шел сериал про Бориса Годунова - натурные съемки производились здесь. Был фильм про царствование Ивана III, мы тоже причастны к его созданию.

Обычно такая работа ведется в ночное время или по четвергам, когда Кремль закрыт для посетителей.

Известно, что здесь также существует резиденция для приема и проживания высоких зарубежных гостей, первых лиц. Но давно мы не слышали о том, чтобы кто-то из глав государств останавливался в ней…

Сергей Хлебников: Да, резиденция есть. Она упоминается и в документе под названием "Основы государственно-протокольной практики", утвержденном указом президента. И она действительно может предоставляться главам государств, которые этого пожелают. Но не секрет, что помещения уже не отвечают современным требованиям обеспечения комфорта. Не хочу сказать, что там все плохо, но это уже прошлый век. А мы живем в XXI. Есть проект модернизации, реконструкции резиденции. Очень интересный, на мой взгляд.

И кто же был последним гостем этих кремлевских покоев?

Сергей Хлебников: Может быть, мне надо более тщательно покопаться в своей памяти, но наиболее яркое впечатление осталось от пребывания Муамара Каддафи.

Говорят, он на территории Кремля свой шатер ставил?

Сергей Хлебников: Глава Ливии жил в резиденции. А шатер, который размещался в Тайницком саду, предназначался для того, чтобы там принять гостей, попить с ними чаю. Ливийцы просили поставить шатер на Соборной площади. И лично мне пришлось им объяснять, что у нас другие традиции, свои протокольные правила, свои каноны, и в итоге договорились насчет Тайницкого сада, там, где большой цветник. Если вы помните, наш президент побывал на концерте Мирей Матье, а затем пригласил француженку на чай в палатку к Каддафи.

Сейчас, с годами, вам сложнее стало работать или проще?

Сергей Хлебников: Если иметь в виду, что число мероприятий, связанных с деятельностью президента России и его администрации, возросло в разы, то сложнее. И интереснее. Это, я думаю, касается всех служб и подразделений ФСО России и, конечно, комендатуры как ее части.

Завершая нашу беседу, еще раз хочу вернуться к тому интервью, которое я брал по вступлении вас в должность коменданта. Тогда вы познакомили читателей "РГ" со своей программой. Можно считать, что она выполнена на 100 процентов?

Сергей Хлебников: Возможно, это прозвучит нескромно, но мы считаем ее перевыполненной. Я говорю "мы", имея в виду всех сотрудников комендатуры и тех многочисленных сослуживцев, друзей, партнеров, о которых уже упоминал выше. Теперь есть другие планы, тоже интересные и масштабные. Будем идти вперед.

Кстати

В годы войны немецкие самолеты несколько раз прорывались сквозь заслоны ПВО и подвергали бомбардировкам центр Москвы. Самые сильные разрушения Кремль испытал 12 августа 1941 года, когда фугасная авиационная бомба весом 1000 кг попала в здание Арсенала. Взрывом была разрушена восточная часть здания, уничтожены общежития подразделений гарнизона, складские помещения, столовая и кухня Комендатуры. По некоторым сведениям, погиб весь личный состав пулеметного взвода. К 1 мая 1942 года часть капитальных работ, связанных с восстановлением поврежденных зданий и сооружений Московского Кремля (Арсенал, Большой Кремлевский дворец), была закончена.