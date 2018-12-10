Московский "Спартак" впервые стал победителем хоккейного Кубка легенд. В финале турнира "красно-белые" по буллитам одолели ЦСКА - 5:4.

По итогам предыдущих четырех розыгрышей трофей неизменно доставался армейским суперзвездам. С такими игроками в составе, как Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Валерий Каменский и другими, ЦСКА и сейчас считался фаворитом турнира. Поэтому победу "Спартака" можно назвать сенсационной. Все матчи турнира проходили на открытом воздухе, и не исключено, что это тоже повлияло на итоговый результат.

- В финале нам повезло с погодой, из-за снега у армейцев какие-то элементы не получались, - рассказал олимпийский чемпион Виталий Прохоров. - Обе скамейки были активные, живые, агрессивные. А дальше - эмоции от победы! ЦСКА в мире - номер один. Такую команду приятно победить.