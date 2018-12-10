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"Яндекс" рассказал, что ищут россияне в интернете

10.12.2018,  
10:29
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: yandex.ru/company Фото: yandex.ru/company
Фото: yandex.ru/company

В "Яндексе" подвели "поисковые" итоги года.

Как уточнили в компании, рейтинг составлен не общему числу запросов, а по величине волны интереса. Это мощное повышение числа запросов. При этом в "Яндексе" использовали специальный алгоритм.

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Самые популярные темы разбили на 10 категорий.

События

Ожидаемо первую строчку в рейтинге занял Чемпионат мира по футболу. На втором месте также спортивное событие - Олимпиада в Пхенчхане. А вот следом идет страшное ЧП - пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", о котором говорят и пишут до сих пор.

  1. Чемпионат мира по футболу
  2. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане
  3. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
  4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора
  5. Президентские выборы в России
  6. Лига наций УЕФА
  7. Повышение пенсионного возраста
  8. Нападение на колледж в Керчи
  9. Отравление Скрипалей
  10. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

Люди

Как отметили в "Яндексе", в Топ-10 вошли люди, про которых начали задавать больше запросов как про личностей. Пользователи интересовались их биографией, убеждениями, достижениями, фотографиями в купальнике и так далее.

  1. Игорь Акинфеев
  2. Хабиб Нурмагомедов
  3. Артём Дзюба
  4. Колинда Грабар-Китарович
  5. Алина Загитова
  6. Настя Рыбка
  7. Евгения Медведева
  8. Денис Черышев
  9. Лионель Месси
  10. Аман Тулеев

Ушедшие

Больше всего россияне скорбели о смерти земляков.

  1. Иосиф Кобзон
  2. Олег Табаков
  3. Николай Караченцов
  4. Михаил Державин
  5. Александр Исаков
  6. Стивен Хокинг
  7. XXXTentacion
  8. Станислав Говорухин
  9. Людмила Сенчина
  10. Евгений Осин

Новинки

Большинство пунктов в Топ-10 - гаджеты, в частности - смартфоны.

  1. Huawei Honor 10
  2. Apple iPhone XS и iPhone XR
  3. Huawei P20 Pro
  4. Xiaomi Redmi Note 5
  5. Huawei Honor 9 Lite
  6. Samsung Galaxy S9
  7. Новая Lada Granta
  8. Huawei P20 Lite
  9. Huawei Honor 8X
  10. Samsung Galaxy A6

Игры

В список не вошли браузерные и мини-игры, а также игры, которые были анонсированы, но еще не вышли.

  1. Far Cry 5
  2. Red Dead Redemption 2
  3. PlayerUnknown’s Battlegrounds
  4. Kingdom Come: Deliverance
  5. Detroit: Become Human
  6. Shadow of the Tomb Raider
  7. Fallout 76
  8. Assassin’s Creed Odyssey
  9. Fortnite
  10. Sea of Thieves

Музыка

Как ни странно, в рейтинг не вошли хиты Шнурова, Монеточки и GONE.Fludd. Однако есть ах три наделавших шума благодаря клипам хита Филиппа Киркорова.

  1. Kazka - Плакала
  2. CYGO - Panda E
  3. MATRANG - Медуза
  4. Филипп Киркоров - Цвет настроения синий
  5. Егор Крид, Филипп Киркоров - Цвет настроения чёрный
  6. Тима Белорусских - Мокрые кроссы
  7. Филипп Киркоров, Николай Басков - Ibiza
  8. LOBODA - SuperSTAR
  9. Артур Пирожков - Чика
  10. RASA - Под фонарем

Мемы

В "Яндексе" под мемами определили образы, которые пользователи ради смеха воспроизводили в разных вариациях.

  1. Уганда Наклз
  2. Мафиозник
  3. Трое в кокошниках
  4. Это Вика
  5. Сын маминой подруги
  6. Лох цветочный
  7. Мотылек и лампа
  8. Олды тут?
  9. За себя и за Сашку
  10. Мыш (кродеться)

Фильмы

Ожидаемо 2018-й стал "супергеройским": в топ попали картины, сделанные по комиксам. Посоперничать с ними смог отечественный фильм "Движение вверх".

  1. Мстители: Война бесконечности
  2. Дэдпул 2
  3. Движение вверх
  4. Веном
  5. Мир юрского периода 2

Сериалы

Список оказался исключительно отечественным.

  1. Мажор
  2. Домашний арест
  3. Молодёжка
  4. Полицейский с Рублёвки
  5. Ивановы-Ивановы

Телешоу

На первых строчках рейтинга оказались Ольга Бузова и Егор Крид.

  1. Замуж за Бузову
  2. Холостяк
  3. Пацанки
  4. Битва экстрасенсов
  5. Танцы
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