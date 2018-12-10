"Яндекс" рассказал, что ищут россияне в интернете

В "Яндексе" подвели "поисковые" итоги года.
Как уточнили в компании, рейтинг составлен не общему числу запросов, а по величине волны интереса. Это мощное повышение числа запросов. При этом в "Яндексе" использовали специальный алгоритм.
Самые популярные темы разбили на 10 категорий.
События
Ожидаемо первую строчку в рейтинге занял Чемпионат мира по футболу. На втором месте также спортивное событие - Олимпиада в Пхенчхане. А вот следом идет страшное ЧП - пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", о котором говорят и пишут до сих пор.
- Чемпионат мира по футболу
- Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане
- Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
- Бой Нурмагомедова и Макгрегора
- Президентские выборы в России
- Лига наций УЕФА
- Повышение пенсионного возраста
- Нападение на колледж в Керчи
- Отравление Скрипалей
- Катастрофа Ан-148 в Подмосковье
Люди
Как отметили в "Яндексе", в Топ-10 вошли люди, про которых начали задавать больше запросов как про личностей. Пользователи интересовались их биографией, убеждениями, достижениями, фотографиями в купальнике и так далее.
- Игорь Акинфеев
- Хабиб Нурмагомедов
- Артём Дзюба
- Колинда Грабар-Китарович
- Алина Загитова
- Настя Рыбка
- Евгения Медведева
- Денис Черышев
- Лионель Месси
- Аман Тулеев
Ушедшие
Больше всего россияне скорбели о смерти земляков.
- Иосиф Кобзон
- Олег Табаков
- Николай Караченцов
- Михаил Державин
- Александр Исаков
- Стивен Хокинг
- XXXTentacion
- Станислав Говорухин
- Людмила Сенчина
- Евгений Осин
Новинки
Большинство пунктов в Топ-10 - гаджеты, в частности - смартфоны.
- Huawei Honor 10
- Apple iPhone XS и iPhone XR
- Huawei P20 Pro
- Xiaomi Redmi Note 5
- Huawei Honor 9 Lite
- Samsung Galaxy S9
- Новая Lada Granta
- Huawei P20 Lite
- Huawei Honor 8X
- Samsung Galaxy A6
Игры
В список не вошли браузерные и мини-игры, а также игры, которые были анонсированы, но еще не вышли.
- Far Cry 5
- Red Dead Redemption 2
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Kingdom Come: Deliverance
- Detroit: Become Human
- Shadow of the Tomb Raider
- Fallout 76
- Assassin’s Creed Odyssey
- Fortnite
- Sea of Thieves
Музыка
Как ни странно, в рейтинг не вошли хиты Шнурова, Монеточки и GONE.Fludd. Однако есть ах три наделавших шума благодаря клипам хита Филиппа Киркорова.
- Kazka - Плакала
- CYGO - Panda E
- MATRANG - Медуза
- Филипп Киркоров - Цвет настроения синий
- Егор Крид, Филипп Киркоров - Цвет настроения чёрный
- Тима Белорусских - Мокрые кроссы
- Филипп Киркоров, Николай Басков - Ibiza
- LOBODA - SuperSTAR
- Артур Пирожков - Чика
- RASA - Под фонарем
Мемы
В "Яндексе" под мемами определили образы, которые пользователи ради смеха воспроизводили в разных вариациях.
- Уганда Наклз
- Мафиозник
- Трое в кокошниках
- Это Вика
- Сын маминой подруги
- Лох цветочный
- Мотылек и лампа
- Олды тут?
- За себя и за Сашку
- Мыш (кродеться)
Фильмы
Ожидаемо 2018-й стал "супергеройским": в топ попали картины, сделанные по комиксам. Посоперничать с ними смог отечественный фильм "Движение вверх".
- Мстители: Война бесконечности
- Дэдпул 2
- Движение вверх
- Веном
- Мир юрского периода 2
Сериалы
Список оказался исключительно отечественным.
- Мажор
- Домашний арест
- Молодёжка
- Полицейский с Рублёвки
- Ивановы-Ивановы
Телешоу
На первых строчках рейтинга оказались Ольга Бузова и Егор Крид.
- Замуж за Бузову
- Холостяк
- Пацанки
- Битва экстрасенсов
- Танцы