"Яндекс" рассказал, что ищут россияне в интернете

В "Яндексе" подвели "поисковые" итоги года.

Как уточнили в компании, рейтинг составлен не общему числу запросов, а по величине волны интереса. Это мощное повышение числа запросов. При этом в "Яндексе" использовали специальный алгоритм.

Самые популярные темы разбили на 10 категорий.

События

Ожидаемо первую строчку в рейтинге занял Чемпионат мира по футболу. На втором месте также спортивное событие - Олимпиада в Пхенчхане. А вот следом идет страшное ЧП - пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", о котором говорят и пишут до сих пор.

Чемпионат мира по футболу Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Бой Нурмагомедова и Макгрегора Президентские выборы в России Лига наций УЕФА Повышение пенсионного возраста Нападение на колледж в Керчи Отравление Скрипалей Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

Люди

Как отметили в "Яндексе", в Топ-10 вошли люди, про которых начали задавать больше запросов как про личностей. Пользователи интересовались их биографией, убеждениями, достижениями, фотографиями в купальнике и так далее.

Игорь Акинфеев Хабиб Нурмагомедов Артём Дзюба Колинда Грабар-Китарович Алина Загитова Настя Рыбка Евгения Медведева Денис Черышев Лионель Месси Аман Тулеев

Ушедшие

Больше всего россияне скорбели о смерти земляков.

Иосиф Кобзон Олег Табаков Николай Караченцов Михаил Державин Александр Исаков Стивен Хокинг XXXTentacion Станислав Говорухин Людмила Сенчина Евгений Осин

Новинки

Большинство пунктов в Топ-10 - гаджеты, в частности - смартфоны.

Huawei Honor 10 Apple iPhone XS и iPhone XR Huawei P20 Pro Xiaomi Redmi Note 5 Huawei Honor 9 Lite Samsung Galaxy S9 Новая Lada Granta Huawei P20 Lite Huawei Honor 8X Samsung Galaxy A6

Игры

В список не вошли браузерные и мини-игры, а также игры, которые были анонсированы, но еще не вышли.

Far Cry 5 Red Dead Redemption 2 PlayerUnknown’s Battlegrounds Kingdom Come: Deliverance Detroit: Become Human Shadow of the Tomb Raider Fallout 76 Assassin’s Creed Odyssey Fortnite Sea of Thieves

Музыка

Как ни странно, в рейтинг не вошли хиты Шнурова, Монеточки и GONE.Fludd. Однако есть ах три наделавших шума благодаря клипам хита Филиппа Киркорова.

Kazka - Плакала CYGO - Panda E MATRANG - Медуза Филипп Киркоров - Цвет настроения синий Егор Крид, Филипп Киркоров - Цвет настроения чёрный Тима Белорусских - Мокрые кроссы Филипп Киркоров, Николай Басков - Ibiza LOBODA - SuperSTAR Артур Пирожков - Чика RASA - Под фонарем

Мемы

В "Яндексе" под мемами определили образы, которые пользователи ради смеха воспроизводили в разных вариациях.

Уганда Наклз Мафиозник Трое в кокошниках Это Вика Сын маминой подруги Лох цветочный Мотылек и лампа Олды тут? За себя и за Сашку Мыш (кродеться)

Фильмы

Ожидаемо 2018-й стал "супергеройским": в топ попали картины, сделанные по комиксам. Посоперничать с ними смог отечественный фильм "Движение вверх".

Мстители: Война бесконечности Дэдпул 2 Движение вверх Веном Мир юрского периода 2

Сериалы

Список оказался исключительно отечественным.

Мажор Домашний арест Молодёжка Полицейский с Рублёвки Ивановы-Ивановы

Телешоу

На первых строчках рейтинга оказались Ольга Бузова и Егор Крид.