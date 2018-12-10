В этом году в Совете Федерации отметили своеобразный юбилей - пятилетие Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Каждый год в верхней палате парламента проходит награждение юных героев, спасших человеческие жизни. О том, как появилась эта инициатива и что происходит после трогательной церемонии, рассказал "РГ" заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьев.

Алексей Красноштан из Симферополя 2 июня 2018 года спас тонущего мужчину. Мальчик дотянул до берега утопающего, который находился уже без сознания. Фото: Сергей Винник

Юрий Леонидович, как возникла идея и как собирается информация о таких детях?

Юрий Воробьев: Мы несколько лет назад увидели, что в стране дети совершают очень много подвигов, сильных и мужественных поступков, проявляют свои характеры и неравнодушие к чужому горю. И таких - не единицы и даже не десятки, а сотни по всей стране.

Во многом это стало следствием преподавания в школе дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности", где дети познают азы спасательных традиций, что обусловило их готовность к грамотным действиям в экстремальных ситуациях.

Но зачастую многие из поступков юных героев не были освещены на должном уровне и, что самое главное, по достоинству оценены. Мы стали собирать информацию о таких детях, чтобы рассказать всем об этих добрых, смелых и самоотверженных мальчишках и девчонках и выразить им нашу признательность и благодарность.

Мы решили это делать в преддверии хорошего и очень важного для нашей страны праздника - Дня народного единства и награждение детей, совершивших подвиги, осуществлять "руками" настоящих героев. Это глубоко символично. В этом заключается преемственность поколений. Поэтому в Совете Федерации знаки отличия ребятам вручают ветераны Великой Отечественной войны, сенаторы, спасатели, космонавты, военные, летчики, полицейские, являющиеся Героями России и Советского Союза.

Информацию о детях собираем с помощью наших сенаторов. Направляем запросы в МЧС, МВД, Минобороны, Минпросвещения России.

В первый год нам стало известно о 20 таких детях. И с каждым годом мы все больше информации стали получать и о детях, совершивших героические поступки. В этом году у нас сведения уже о 255 геройских поступках ребят.

А всего за прошедшие пять лет участниками Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" стали 546 детей и подростков со всех уголков нашей страны и 5 детей из Донецкой Народной Республики.

Камила Тайсина из города Стерлитамак 4 апреля 2018 г. спасла своего одноклассника Михаила Ушмаева, который провалился под лед. Фото: Фото из домашнего архива

Все представления мы внимательно рассматриваем, анализируем. Выбираем самых отличившихся 20 детей и вместе с родителями или наставниками приглашаем в Москву.

В Совете Федерации проводим торжественное мероприятие, на котором награждаем юных героев общественными наградами Российского союза спасателей - медалью "За мужество в спасении" и памятными подарками.

Для детей и их родителей организовываем большую и интересную программу, так как большинство из них приезжают в Москву впервые. За время существования нашего проекта они побывали в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России, Кремле, посещали самые красивые и интересные места столицы, ходили в зоопарк и цирк, побывали в Москвариуме и повеселились в аквапарке. Они вплотную познакомились с историей спасательного дела, пообщались с представителями Общественной палаты Российской Федерации, узнали о добровольческом движении в России, современных средствах спасения, оказания помощи пострадавшим и многое другое.

Всего за прошедшие пять лет участниками проекта "Дети-герои" стали 546 детей и подростков со всех уголков нашей страны и 5 детей из Донецкой Народной Республики

Организацией всех этих мероприятий занимается Аппарат Совета Федерации и Российский союз спасателей. Помощь проекту в разные годы оказывали федеральные министерства, такие как МЧС, Минобороны, МВД России.

Не получается ли так, что не всех детей-героев приглашают в Совет Федерации, а только малую их часть? Как не забыть остальных?

Юрий Воробьев: К сожалению, мы не можем всех пригласить в Москву. Поэтому Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко обратилась с просьбой к сенаторам провести награждение детей в своих регионах совместно с руководителями субъектов Российской Федерации и региональными отделениями Российского союза спасателей.

Чествование детей-героев в регионах также проходит в торжественной и праздничной атмосфере. Для детей проводится интересная культурно-развлекательная программа. Подробную информацию об этих мероприятиях нам направляют члены Совета Федерации, а также они освещаются в региональных средствах массовой информации.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Валентину Ивановну за поддержку проекта "Дети-герои". Она неравнодушный человек и никогда не остается в стороне, если речь идет о детях. И символично, что Валентина Ивановна недавно возглавила Совет при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

На мой взгляд, наш проект "Дети-герои" тоже вносит существенный вклад в реализацию государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.

Отгремели фанфары в стенах СФ, а что происходит потом? Сенаторы отслеживают судьбы детей, поддерживают с ними связь?



Юрий Воробьев: Знаете, мы ведь не просто приглашаем детей в Москву, награждаем их здесь и в регионах. Мы стараемся следить за тем, как у них складывается жизнь и, конечно, надеемся, что их судьбы будут меняться в лучшую сторону.

Эти ребята становятся известными, их приглашают участвовать в различных мероприятиях. Например, 11 детей-героев со всей страны, которые в разные годы были награждены в Совете Федерации, вошли в детскую команду официального спонсора FIFA 2018 года. И получили возможность выйти на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 рука за руку с великими футболистами и испытать незабываемые спортивные эмоции. Встречи с детьми-героями прошли в разных российских городах, где были намечены футбольные матчи.

Многие семьи этих детей из глубинки, небогатые, иногда - проблемные семьи.

Юрий Воробьев: Конечно, сенаторы в случае необходимости оказывают материальную помощь и реальную поддержку самим ребятам и их родителям.

Например, среди ребят, приглашенных в Москву, был юный герой из Рязанской области Максим Богдан, гражданин Украины, как и его отец. Мы знали о сложной ситуации этой многодетной семьи, когда составляли списки.

Дом, в котором жила семья, сгорел в августе этого года со всем имуществом и документами. Родителей не было дома. Восьмилетний Максим смог спасти брата и трех сестер, младшая погибла.

Семье была оказана помощь в решении всех вопросов, в том числе жилищных. Региональные власти выделили погорельцам квартиру, помогли с трудоустройством главы семьи. МВД России помогло с оформлением гражданства Максиму, а отцу - разрешение на временное проживание. Российский союз спасателей выделил материальную помощь семье в размере двухсот тысяч рублей.

Чей подвиг вам запомнился больше всего за пять лет?

Юрий Воробьев: Сложно выделить какой-то один поступок, каждый из них уникальный, требует уважения и низкого поклона этим детям. На сайте Совета Федерации мы разместили истории юных героев, и они все разные.

Каждая история имеет в своей основе подвиг маленького человека - это решение спасти жизнь, жизнь своих родных и близких или совершенно чужих людей. Их поступки являются движением души. Как правило, такой сильный и благородный поступок ребенка, замеченный и оцененный взрослыми, меняет его жизнь. Такие качества детей, как смелость, отвага, воспитываются, прежде всего, в семье и школе, и поступки наших героев лежат в основе такого воспитания. К сожалению, мы не так много рассказываем о героических поступках детей, а этот проект позволяет больше узнавать о них. Конечно, это работа и средств массовой информации, надеюсь, что наш проект будет вами поддержан и в будущем.