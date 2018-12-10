Китайские специалисты помогут туристам, застрявшим на острове Хайнань

К помощи российским туристам, застрявшим на китайском острове Хаянань, подключилось представительство Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей в Гуанчжоу. Об этом "Российской газете" сообщили в Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Как отмечается, представительство готово оказать информационную и юридическую поддержку российским туристам. "Посольство Российской Федерации в Китае, по моей информации, полностью владеет ситуацией и держит её на контроле, а также оказывает необходимую консультативную помощь", - отметил президент РАСПП Виталий Манкевич. - "В свою очередь, представительство РАСПП в Гуанчжоу со вчерашнего дня работает в режиме "горячей линии", все пострадавшие от безответственной деятельности туроператора могут обратиться в наше представительство".

За консультацией и помощью туристы, оставшиеся на острове, могут обращаться по телефону: +86-20-38200703.

1500 российских туристов не смогли вернуться на родину из-за экономических противоречий туристического оператора "Жемчужная река" и авиакомпании "Ир-Аэро".