Колокольцев предложил общественности участвовать в подготовке полицейских

Рассказывать полицейским о многих аспектах права, психологии, общественной и политической жизни, экономике, культуре и даже медицине будут не только штатные инструкторы, преподаватели и начальники, но и сугубо гражданские ученые, эксперты, специалисты, не связанные с МВД. Такую необычную инициативу выдвинули члены Общественного совета при МВД России, на заседании, прошедшем в понедельник.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подтвердил, что приветствует любые инициативы, направленные на повышение профессиональной подготовки своих подчиненных. Собственно, Общественный совет при министерстве уже активно участвует в повышении профессионализма полицейских. Например, присутствие членов совета на заседаниях аттестационных комиссий уже способствует, с одной стороны, тому, что не будут приняты на службу не подготовленные или не честные люди, и, с другой стороны, не будут незаслуженно "задвинуты" грамотные и добросовестные сотрудники. Глава ведомства выразил надежду, что общественники помогут правильно осознать свой долг и бывшим курсантам - ежегодно в ряды полиции вливаются 10 тысяч выпускников вузов МВД.

Слова министра подтвердил и начальник Московского Университета МВД имени Кикотя Игорь Калиниченко. Он напомнил о сложившейся традиции проводить выездные заседания Общественного совета в университете в режиме видеоконференции, когда гости напрямую могут пообщаться с выпускниками всех ведомственных вузов страны. Есть отзывы, когда ставшие уже опытными оперативниками или экспертами молодые офицеры благодарят членов Общественного совета не только за добрые слова и напутствия, но и подсказки, как правильно поступать в той или иной нестандартной ситуации.

Действительно, наставники учат своих подопечных азам полицейской профессии. Но в отличие от других силовых структур полиция больше всех общается с обычными людьми, особенно те сотрудники, которые работают, как говорится, "на земле". И помочь этим сотрудникам увидеть жизнь глазами этих людей, понять их трудности именно с их точки зрения, должны общественники.

Да и многие проблемы общества гораздо лучше объяснят не начальники, а те, кто этими проблемами непосредственно занимаются. Так, отец Сергий (Сергей Привалов) предложил читать лекции, проводить беседы с курсантами и действующими сотрудниками на религиозные темы. Его поддержали и представители других конфессий. Они готовы доступно и в деталях разъяснить истоки и основы религий, помочь понять сущность и опасность религиозных сект, научить полицейских уважительно и правильно общаться с людьми разных вероисповеданий.

Был предложен и курс по правам человека, который будут вести известные адвокаты и правозащитники. Причем, с использованием современных технологий в режиме онлайн. Это позволит повысить юридическую грамотность полицейских одновременно во многих регионах страны. Возможны мастер-классы в школах и с участием инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных по проблемам безопасности и семейного насилия.

А чтобы поставить такое обучение, что называется, на поток, прозвучало предложение выдавать от Общественного совета специальные дипломы лучшим слушателям - как курсантам, так и действующим сотрудникам.