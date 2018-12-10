Ежегодное исследование "Лидеры корпоративной благотворительности" (его проводят Форум доноров, PwC и газета "Ведомости") не только выделяет самых результативных социальных инвесторов, но и отмечает возросший профессионализм в решении актуальных социальных проблем на местах.

Как говорится в докладе, бизнес занимается благотворительностью, во многом по экономическим причинам - их указал 51 процент респондентов. Большинство участников (85 процентов) обозначили целью благотворительной деятельности повышение устойчивости бизнеса и развитие регионов присутствия. Компании понимают важность стабильной социальной обстановки в регионах для своего долгосрочного развития. Бизнес не желает рассматривать благотворительность в отрыве от собственного развития, говорят авторы исследования. И управление благотворительностью становится все более профессиональным и эффективным.

Опыт этих компаний дорогого стоит. Возьмем тройку лидеров. СУЭК, которая получила также первое место за лучшую программу, раскрывающую принципы социальных инвестиций компании, например, фактически реформировала рабочий поселок Чегдомын в Хабаровском крае. Там находится градообразующее предприятие "Ургалуголь".

Вначале, с 2004 г. СУЭК ремонтировала больницы, закупала медицинское оборудование, реконструировала школы и ремонтировала дороги. А потом занялась в том числе образованием жителей - стала проводить семинары по технологиям социального проектирования и привлечению ресурсов под социальные проекты, семинары для предпринимателей. 18 безработных жителей защитили бизнес-планы, было создано 17 малых предприятий. СУЭК помогла привлечь государственные средства на развитие районной библиотеки.

В СУЭК отмечают, что основа их социальной политики - повышение качества жизни сотрудников, членов их семей и жителей регионов, в которых работают предприятия компании. Под качеством жизни подразумевается целый комплекс показателей - от уровня образования и медицины до состояния экологии и профориентации. А для повышения эффективности социальных инвестиций постоянно проводят всестороннюю, включая независимую, оценку социальных программ, их корректировку, анализируют и внедряют новые социальные технологии.

18 безработных жителей защитили бизнес-планы, было создано 17 малых предприятий

АФК "Система" (также первое место) в своей социальной стратегии сосредоточена на образовании, культуре и социальном развитии. Флагманским долгосрочным проектом компании является "Лифт в будущее" - образовательная программа развития талантливой молодежи с целью выявления и непрерывной подготовки молодых инженерно-конструкторских кадров и проектных команд, имеющих опыт решения реальных индустриальных задач в интересах высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Школьники и студенты по всей стране получили возможность дополнительного образования, а учебные заведения и преподаватели - необходимые ресурсы и компетенции.

Компания "Сахалин Энерджи" отмечена за заботу об экологии - а для жителей регионов эта тема становится все актуальнее. Компания представила на конкурс программу "Сахалин: человек и море" по спасению морских млекопитающих, которые периодически запутываются в сетях, их выбрасывает на берег или в море попадает нефть из танкеров, объясняется в конкурсной заявке. Компания создала и обучила команду волонтеров из ветеринаров, биологов и спасателей. Сейчас подготовленные спасатели делятся знаниями с жителями Сахалина. Проект показал, что вклад в сохранение природы могут вносить не только профессиональные экологи, но и обычные люди.

Очевидно, что сегодня в российском бизнесе сформировалась когорта высококлассных профессионалов в том числе в сфере регионального развития, налажена система обратной связи и привлечения жителей к соучастию в работе над позитивными изменениями, отлажены механизмы гибкого и оперативного реагирования на текущие запросы населения. То есть все то, что сегодня так востребовано жителями регионов России, которые все активнее хотят участвовать в формировании своего будущего, о чем свидетельствуют результаты прошедших в этом году региональных выборов. В этой связи представляется разумным, если бы правительство и администрация президента активнее привлекали опыт и экспертизу тех компаний, которые наглядно доказали, что умеют обеспечивать высокое качество жизни в регионах. Ведь именно эта задача на сегодня и является приоритетной!

Как пояснил "РГ" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, компании в своей благотворительной работе часто опираются на международные стандарты корпоративной ответственности. Россия как государство поощряет такие инициативы, и есть законодательство, но, по мнению эксперта, государство использует этот ресурс не в полной мере. И можно было бы отладить модель, при которой во взаимодействии власти и бизнеса решалось бы больше социальных проблем.

"Как это сделано, к примеру, в Китае: я вам решение некой социальной проблемы - вы мне борьбу с бюрократическими препонами", - говорит Александр Сафонов. И тогда эффективность благотворительных программ бизнеса будет еще выше.

Если сравнить два исследования - "Лидеры корпоративной благотворительности" и рейтинг лучших топ-менеджеров страны "Ассоциации менеджеров", который составляется самими менеджерами, что называется, "по гамбургскому счету", то можно легко обнаружить, что в лидерах одни и те же компании. Это значит, что для них в приоритете профессиональный подход к социальной и благотворительной деятельности. И, кстати, что и по другим направлениям государство могло бы использовать ресурс лучших управленцев - они доказали, что умеют эффективно решать самые сложные и неординарные задачи.