Латвийский политолог: Раймонд Вейонис действует неумело и подозрительно

Тень прославленного русского баснописца Крылова, который творил в свое время и в стенах президентской резиденции в Риге, а если еще точнее, его крылатые слова про "мартышку и очки" удивительно точно экстраполируются на ситуацию, которая сложилась в латвийском сейме, в котором сто депутатов уже третий месяц не могут подобрать себе кандидатуру в кресло премьера страны.

Однако во всех гримасах затянувшегося политического кризиса слуги народа склонны винить не амбиции шести партий, которые по традиции, заблокировав партию рижского мэра Ушакова - "Согласие", не в состоянии договориться о дележе правительственного пирога, а главу собственного государства.

Первым осмелился критиковать президента Раймонда Вейониса 52-летний политолог, депутат четырех созывов Артис Пабрикс из "Для развития/За!", напоминает местный портал "Вести".

Доктор политологии не скрывал, что глава государства, номинировав в кресло премьера 40-летнего Алдиса Гобземса из созданной буквально два года назад центристской партии "Кому принадлежит государство?" (вторая по численности фракция в парламенте, - прим. "РГ"), допустил роковую ошибку. И вот теперь очень резко в адрес хозяина Рижского замка высказался авторитетный эксперт Юргис Лиепниекс. В своей статье, которую приводят местные издания, он даже посоветовал депутатам "обдумать возможность снятия Вейониса с должности президента".

Мотивы у аналитика прямолинейны, как спортивная перекладина. Он напоминал, в частности, что еще 20 дней назад служба контрразведки (БЗК) предупреждала, что в отношении Гобземса - кумира латвийской эмиграции в ходе парламентских выборов - необходима дополнительная проверка его на лояльность и допуск к гостайне. Но у президента были свои резоны, и спустя шесть дней он поручил формирование кабинета именно лидеру центристского крыла в сейме.

"Как следует понимать этот поступок президента? Неужели он хочет поставить на место спецслужбы и указать, что их вмешательство в политические процессы не допустит? Если так, то можно было думать, что сразу же с утверждением нового правительства президент выйдет с законодательными инициативами, чтобы поменять порядок выдачи допуска к гостайне и Гобземс смог бы этот допуск получить в рамках новой регуляции, - размышляет политтехнолог и обращает внимание на вопиющий, на его взгляд, случай. - Президент не откликнулся на просьбу представителей пяти партий принять их, чтобы обсудить эту коллизию с Гобземсом".

Глава государства, убежден автор публикации, не просто совершает ошибки, а действует настолько неумело и подозрительно, что "если это продолжится, то партиям в парламенте нужно будет серьезно подумать, не стоит ли перед созданием правительства отозвать президента. И выбрать такого президента, которому они доверяют".

Стоит пояснить, что по латвийским законам Вейонис не может самостоятельно распустить сейм. Для этого необходим референдум. А вот депутаты вправе избавиться от неугодного главы государства напрямую - путем голосования, даже публично не объясняя причин. Статья 51 конституции так прямо и гласит: "На основании предложения не менее половины состава сейма парламент на закрытом заседании не менее двух третей всех членов сейма может уволить президента". Правда, в новейшей истории Латвии сейм еще ни разу эту статью не задействовал.