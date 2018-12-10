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10.12.2018,  
19:25
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Легкая "Армата": БМП Т-15 планировали сделать компактнее

БМП Т-15 на платформе "Армата" могла быть более компактной и легкой. Изначально эта машина, известная также как "Изделие 149", разрабатывалась как бронетранспортер. Такое впечатление создается, когда знакомишься с проекциями бронемашины, размещенными в блоге военного эксперта Алексея Хлопотова.

Судя по изображениям, на технике предполагалось установить по шесть опорных катков на борт. Вооружение тоже должно было быть облегченным: всего лишь дистанционно-управляемая пулеметная установка, унифицированная с той, что имеется на основном боевом танке.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
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Однако никаких сообщений, официально подтверждающих достоверность этих изображений, не появлялось.

В настоящее время Т-15 рассматривается исключительно как тяжелая БМП. Впервые ее представили на юбилейном военном Параде на Красной площади в мае 2015 года. Ходовая часть получила по 7 катков с каждого борта, серьезную огневую мощь. В необитаемом боевом модуле расположена 30-мм автоматическая пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом. Имеются также противотанковые управляемые ракеты "Корнет".

Именно в таком виде "Объект 149" сейчас проходит испытания. Однако, судя по всему, и этот вариант тяжелой БМП - не окончательный. В уходящем году на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" впервые была продемонстрирована версия с 57-мм орудием и комплексом ПТУР "Атака".

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