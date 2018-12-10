Лидер Каталонии заявил о двухдневной голодовке

Глава Каталонии Ким Торра объявил двухдневную голодовку. Таким образом он выражает солидарность со сторонниками независимости региона. Ранее от пищи отказались каталонские деятели в барселонском районе Сарриа, оказавшиеся в предварительном заключении. Они объявили голодовку в знак протеста против отсутствия гарантий справедливого суда.

Суд над заключенными под стражу может начаться в начале будущего года, передает La Vanguardia. Их обвиняют в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств.

В Сарриа глава каталонского правительства собирается пробыть до вечера, после чего отправится в бенедиктинский монастырь Монсеррат в 50 километрах от Барселоны.