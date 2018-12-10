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10.12.2018 21:12
Рубрика: Спорт

Двери в Лигу закрываются

"Локо" завершает выступление в главном еврокубке
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Во вторник вечером в восьми городах Европы состоятся заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Часть команд уже решила все турнирные задачи заранее, но для большинства именно последний тур станет определяющим.
В первом матче против "Шальке" в Черкизово "Локомотив" проиграл, пропустив на последних минутах. Фото: Михаил Синицын/РГ В первом матче против "Шальке" в Черкизово "Локомотив" проиграл, пропустив на последних минутах. Фото: Михаил Синицын/РГ
В первом матче против "Шальке" в Черкизово "Локомотив" проиграл, пропустив на последних минутах. Фото: Михаил Синицын/РГ

Российские болельщики будут пристально следить за действующим чемпионом страны "Локомотивом". Благо, команда Юрия Семина свой гостевой матч против "Шальке-04" из немецкого Гельзенкирхена начнет чуть раньше. С этого сезона, напомним, для Лиги чемпионов выделено два временных слота, и именно встречи группы D открывают игровой день.

Фото: Benjamin CREMEL / AFP
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Вопрос о том, кто вышел в плей-офф из этого квартета, был снят заранее. Первое место, причем с большим отрывом, занял португальский "Порту", у которого 13 очков после пяти матчей. Успехи "Шальке" скромнее - восемь очков. Но их оказалось достаточно, чтобы готовиться к 1/8 финала. Вакантной остается третья позиция, дающая право продолжить борьбу в Лиге Европы. На нее претендуют как раз "Локомотив" и турецкий "Галатасарай".

"Железнодорожникам" в Гельзенкирхене нужна только победа, но даже она ничего не гарантирует. У стамбульского клуба на очко больше и преимущество над "Локо" по личным встречам. Поэтому "красно-зеленым" надо не просто брать три очка в Германии, а еще и надеяться, что в параллельной встрече "Галатасарай" дома не сможет обыграть немотивированный "Порту". Скажем прямо, шансы на удачный для "Локо" исход довольно призрачные. Но в команде все равно обещают выложиться по максимуму.

- Мы должны играть на победу. У нас есть шанс попасть на третье место, и мы все сделаем для этого, - заявил защитник московского клуба Соломон Кверквелия.

"Локомотиву" надо не только самому выигрывать в Гельзенкирхене, но и надеяться, что "Галатасарай" потеряет очки в параллельном матче

В похожем духе высказался и нападающий Джефферсон Фарфан. Его дубль в ворота "Оренбурга" в минувшую субботу принес "Локомотиву" важнейшую победу в чемпионате страны. Теперь перуанец настраивается на битву против своего бывшего клуба, что наверняка станет для нападающего дополнительной мотивацией.

- Я провел в "Шальке" семь великолепных лет. Но сейчас я игрок "Локомотива" и сконцентрирован на задачах команды. Сделаю все для победы во вторник, - приводит слова Фарфана пресс-служба "Локомотива".

Еще один футболист в составе "красно-зеленых", для которого "Шальке" не просто очередной соперник, - это защитник Бенедикт Хеведес. Он много лет отыграл в Гельзенкирхене и в интервью официальному сайту УЕФА признался, что рассчитывает на радушный прием болельщиков.

Фото: РИА Новости
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, в свою очередь, посетовал на сложный график команды. "У нас всего лишь два дня на подготовку к "Шальке". В таком графике играть невозможно", - заявил рулевой "железнодорожников" после победы над "Оренбургом". Эти слова, впрочем, не выглядят очень убедительными. "Локо" играл в чемпионате в субботу, причем дома. Проводить матчи через два дня на третий - абсолютно нормальный график для любой серьезной европейской команды. Так что жалобы Семина на плотный календарь уж точно не являются оправданием провального выступления команды в не самой сильной группе.

На матче "Локо" программа дня не заканчивается. Главным хитом вечера обещает стать битва на стадионе "Энфилд". На нем лидер английской Премьер-лиги "Ливерпуль" примет итальянский "Наполи". Команду Юргена Клоппа устраивает только победа, в противном случае финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов в плей-офф не попадает.

Любопытным будет и заочное противостояние между миланским "Интером" и английским "Тотенхэмом" за второе место в группе В. Пока у обоих клубов по семь очков, но по дополнительным показателям выше лондонцы. В этой компании первая строчка досрочно досталась "Барселоне", которая принимает в заключительном туре "шпор". "Интер" же едет в гости к ПСВ из Эйндховена, который в любом случае останется на последнем месте.

Ну а в группе А единственная интрига - кто займет первое место, "Атлетико" или "Боруссия". Оба клуба вышли в плей-офф досрочно. Третья строчка досталась "Брюгге", а "Монако" Александра Головина матчем с "Боруссией" завершает выступление в еврокубках.

Где будем смотреть

11 декабря, вторник

Матч ТВ

20.45 "Шальке-04" (Германия) - "Локомотив" (Россия). Прямая трансляция.

22.50 "Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия). Прямая трансляция.

Матч Футбол-1

20.45 "Галатасарай" (Турция) - "Порту" (Португалия). Прямая трансляция.

22.50 "Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия). Прямая трансляция.

Матч Футбол-2

22.50 "Монако" (Франция) - "Боруссия" (Германия). Прямая трансляция.

Матч! Арена

22.50 "Црвена Звезда" (Сербия) - "ПСЖ" (Франция). Прямая трансляция.

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