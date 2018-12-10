Во вторник вечером в восьми городах Европы состоятся заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. Часть команд уже решила все турнирные задачи заранее, но для большинства именно последний тур станет определяющим.

Российские болельщики будут пристально следить за действующим чемпионом страны "Локомотивом". Благо, команда Юрия Семина свой гостевой матч против "Шальке-04" из немецкого Гельзенкирхена начнет чуть раньше. С этого сезона, напомним, для Лиги чемпионов выделено два временных слота, и именно встречи группы D открывают игровой день.

Вопрос о том, кто вышел в плей-офф из этого квартета, был снят заранее. Первое место, причем с большим отрывом, занял португальский "Порту", у которого 13 очков после пяти матчей. Успехи "Шальке" скромнее - восемь очков. Но их оказалось достаточно, чтобы готовиться к 1/8 финала. Вакантной остается третья позиция, дающая право продолжить борьбу в Лиге Европы. На нее претендуют как раз "Локомотив" и турецкий "Галатасарай".

"Железнодорожникам" в Гельзенкирхене нужна только победа, но даже она ничего не гарантирует. У стамбульского клуба на очко больше и преимущество над "Локо" по личным встречам. Поэтому "красно-зеленым" надо не просто брать три очка в Германии, а еще и надеяться, что в параллельной встрече "Галатасарай" дома не сможет обыграть немотивированный "Порту". Скажем прямо, шансы на удачный для "Локо" исход довольно призрачные. Но в команде все равно обещают выложиться по максимуму.

- Мы должны играть на победу. У нас есть шанс попасть на третье место, и мы все сделаем для этого, - заявил защитник московского клуба Соломон Кверквелия.

"Локомотиву" надо не только самому выигрывать в Гельзенкирхене, но и надеяться, что "Галатасарай" потеряет очки в параллельном матче

В похожем духе высказался и нападающий Джефферсон Фарфан. Его дубль в ворота "Оренбурга" в минувшую субботу принес "Локомотиву" важнейшую победу в чемпионате страны. Теперь перуанец настраивается на битву против своего бывшего клуба, что наверняка станет для нападающего дополнительной мотивацией.

- Я провел в "Шальке" семь великолепных лет. Но сейчас я игрок "Локомотива" и сконцентрирован на задачах команды. Сделаю все для победы во вторник, - приводит слова Фарфана пресс-служба "Локомотива".

Еще один футболист в составе "красно-зеленых", для которого "Шальке" не просто очередной соперник, - это защитник Бенедикт Хеведес. Он много лет отыграл в Гельзенкирхене и в интервью официальному сайту УЕФА признался, что рассчитывает на радушный прием болельщиков.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, в свою очередь, посетовал на сложный график команды. "У нас всего лишь два дня на подготовку к "Шальке". В таком графике играть невозможно", - заявил рулевой "железнодорожников" после победы над "Оренбургом". Эти слова, впрочем, не выглядят очень убедительными. "Локо" играл в чемпионате в субботу, причем дома. Проводить матчи через два дня на третий - абсолютно нормальный график для любой серьезной европейской команды. Так что жалобы Семина на плотный календарь уж точно не являются оправданием провального выступления команды в не самой сильной группе.

На матче "Локо" программа дня не заканчивается. Главным хитом вечера обещает стать битва на стадионе "Энфилд". На нем лидер английской Премьер-лиги "Ливерпуль" примет итальянский "Наполи". Команду Юргена Клоппа устраивает только победа, в противном случае финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов в плей-офф не попадает.

Любопытным будет и заочное противостояние между миланским "Интером" и английским "Тотенхэмом" за второе место в группе В. Пока у обоих клубов по семь очков, но по дополнительным показателям выше лондонцы. В этой компании первая строчка досрочно досталась "Барселоне", которая принимает в заключительном туре "шпор". "Интер" же едет в гости к ПСВ из Эйндховена, который в любом случае останется на последнем месте.

Ну а в группе А единственная интрига - кто займет первое место, "Атлетико" или "Боруссия". Оба клуба вышли в плей-офф досрочно. Третья строчка досталась "Брюгге", а "Монако" Александра Головина матчем с "Боруссией" завершает выступление в еврокубках.

Где будем смотреть

11 декабря, вторник

Матч ТВ

20.45 "Шальке-04" (Германия) - "Локомотив" (Россия). Прямая трансляция.

22.50 "Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия). Прямая трансляция.

Матч Футбол-1

20.45 "Галатасарай" (Турция) - "Порту" (Португалия). Прямая трансляция.

22.50 "Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия). Прямая трансляция.

Матч Футбол-2

22.50 "Монако" (Франция) - "Боруссия" (Германия). Прямая трансляция.

Матч! Арена

22.50 "Црвена Звезда" (Сербия) - "ПСЖ" (Франция). Прямая трансляция.