Лукашенко предложил Судану совместно продвигать интересы в Африке и Евразии

От золотодобычи до машиностроения и образования - такова стратегическая модель сотрудничества, которую выстраивают в своих отношениях Беларусь и Судан. Оба государства, по словам Александра Лукашенко, стремятся к современным и многоплановым экономическим отношениям. Об этом он заявил 10 декабря в белорусской столице после переговоров с президентом Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает пресс-служба главы государства РБ.

Президент полагает, что время простого обмена товарами уходит в прошлое. "Мы внедряем в практику проектный подход при организации экспорта своей продукции в Судан", - подчеркнул он. В частности, Минск продвигает свои услуги, технику и оборудование для реализации различных проектов: "разведки и добычи золота, создания машиностроительного предприятия и мясо-молочного комплекса, выращивания овощей по белорусским технологиям".

В Беларуси такой подход считают взаимовыгодным и беспроигрышным для обоих партнеров. "Потенциал у двух стран, находящихся на стыке важнейших регионов, широчайший. Беларусь соединяет Европу и Азию, входит в Евразийский экономический союз. Судан является мостом между арабской цивилизацией и Африкой, воротами на африканский континент", - отметил Лукашенко, добавив: "РБ есть что предложить данному региону".

При этом, Беларусь делает ставку на экспорт высокотехнологичной продукции с последующим созданием совместных сборочных предприятий. "Наращивание и диверсификация белорусского экспорта должны не только отвечать нашим интересам, но и способствовать экономическому развитию Судана, решению задач в области индустриализации, развития сельского хозяйства, подготовки местных высококвалифицированных кадров", - констатировал руководитель Беларуси.

Кстати, в прошлом году Минск впервые поставил на африканский рынок карьерные самосвалы, образцы высокотехнологичного зерноуборочного комбайна и энергонасыщенного трактора, дорожно-строительную технику, сельскохозяйственное оборудование. Были возобновлены поставки грузовых автомобилей, ведется работа по экспорту зерносушильных комплексов для нужд сельского хозяйства Судана.

"Налажено межбанковское взаимодействие, выработаны эффективные финансовые механизмы, инструменты экспортного кредитования - все, что нужно для наших предприятий и бизнеса. Как я понимаю, сейчас барьеров нет", - утвердительно заметил президент.

Только за 10 месяцев текущего года экспорт белорусских товаров в Судан увеличился практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ходе состоявшихся сегодня переговоров стороны также договорились развивать взаимодействие в трехстороннем формате, включая Южный Судан. Визави "одобрил мои предложения по этому сотрудничеству", - сообщил Александр Лукашенко.