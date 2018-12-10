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10.12.2018 05:23
Рубрика: В мире

Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
Фото: AP Photo/Ariana Cubillos

Власти США готовят государственный переворот в Боливарианской Республике. С таким заявлением выступил в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По его словам, Белый дом пытается разрушить демократическую жизнь Венесуэлы и реализовать переворот против "демократического, свободного и конституционного режима, существующего в нашей стране", - цитирует Мадуро ТАСС, ссылаясь на Венесуэльское агентство новостей.

Глава государства пообещал в ближайшее время провести пресс-конференцию, чтобы сообщить подробности и данные о заговоре, исходящем из Вашингтона.

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Ранее газета The New York Times писала о том, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, и обсуждали возможность свержения Мадуро.

В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис. Он сопровождается гиперинфляцией, деноминацией и дефицитом товаров. Многие венесуэльцы вынуждены покидать страну. По последним данным ООН, из страны уехали около трех миллионов человек, которые в основном выбирают Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

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