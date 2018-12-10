Макрон объявит в стране чрезвычайное положение

Французский президент Эмманюэль Макрон выступил с 13-минутным телеобращением к нации, которое с большим нетерпением ждали французы. В нем он объявил о намерении ввести в стране, как он подчеркнул, "чрезвычайное экономического и социальное положение" в связи с острым кризисом, вызванным массовыми выступлениями "желтых жилетов".

Французский президент осудил насилие, которое было допущено в ходе недавних манифестаций, назвав его недопустимым. По его мнению, эти события "глубоко потрясли нацию". Считая гнев французов вполне справедливым, Эмманюэль Макрон отметил, что он "ни в коей мере не оправдывает" нападений на представителей правоохранительных органов, разрушений торговых точек и зданий.

Глава Пятой республик затем изложил ряд мер, которые по его расчетам должны снизить социальное напряжение в стране и проложить путь к выходу из кризиса. Так он обещал повысить минимальную заработную плату на сто евро уже с 1 января 2019 года. По его словам все работающие французы получат дополнительную премию на предприятиях, и она в отличие от обычного заработка не будет облагаться налогом. Мера, которая была введена при его предшественники, а речь идет о налогообложении сверхурочных рабочих часов, отменяется с начала нового года.

Эмманюэль Макрон также пошел навстречу пенсионерам. Раньше они должны были делать обязательные для всех налогоплательщиков взносы в социальные фонды (к примеру, фонд медицинских услуг). Теперь подавляющее большинство из них (у кого пенсия меньше двух тысяч евро) от этого освобождены.

Помимо этого Эмманюэль Макрон объявил о начале кампании по обсуждению положения в стране на всех уровнях. Вскоре он намеревается устроить встречи в регионах Франции, на которые будут приглашены мэры городов, представители местной общественности, а также "желтых жилетов", чтобы заложить основу "нового контакта с нацией".

Назвав нынешний момент "историческим", президент Франции, подчеркнул, что единственная его забота - это благо страны и ее граждан. Насколько Эмманюэлю Макрону удалось изменить ситуацию в свою пользу, покажут ближайшие дни, хотя уже сейчас ясно, что многие требования "желтых жилетов" остались за рамками президентского выступления.