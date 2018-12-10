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10.12.2018 23:29
Рубрика: Власть

За мужество

МЧС выбрало лучших по профессии
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск №7741 (278)
МЧС объявило победителей X Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества". Этот конкурс самый авторитетный среди спасателей и пожарных. За 10 лет более 500 человек становились его победителями. А в этом году их стало больше еще более чем на 50 человек.

В этом году награждение впервые прошло в стенах Академии гражданской защиты МЧС России в Химках и впервые дипломы и памятные статуэтки вручал новый министр Евгений Зиничев и его первый заместитель, сам пожарный с большой буквы Александр Чуприян.

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- Это высокая оценка вашего труда, профессионализма, которую дает вам министерство. Но я думаю, что это не самая важная оценка вашей работы. Самой главной оценкой являются спасенные жизни людей, сохраненные дома, объекты экономики. Только в этом году благодаря вашей самоотверженной работе было спасено 200 тысяч человек из различных чрезвычайных ситуаций и катастроф, - сказал министр на церемонии награждения.

Кстати, лучшими, как оказалось могут стать не только умудренные опытом сотрудники. Например, в этом году лучшим начальником караула стал Никита Семашкин, который всего полтора года назад окончил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Вчерашний студент сумел обойти в честной борьбе более опытных коллег сначала из родного Татарстана, а потом и со всей страны. Правда, тут есть маленький секрет. К победе Никиту подготовил его отец - Андрей Семашкин, который сам является четырехкратным лауреатом фестиваля.

Лучшим же спасателем стал Александр Пангани, награду "Лучший пожарный" получил Виталий Ротанов, лучшим горноспасателем признан Артем Старцев, лучшим летчиком-спасателем стал Андрей Синченко, лучшим кинологом назван Юрий Мурушкин.

Власть Безопасность Правительство МЧС
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