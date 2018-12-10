МЧС усилит контроль за местами массовых гуляний перед Новым годом

Перед Новым годом МЧС России начинает профилактические мероприятия по выявлению праздничного контрафакта. Глава ведомства Евгений Зиничев потребовал усилить контроль за продажей пиротехники по всей стране.

На селекторе в Национальном антикризисном центре министр указал всем руководителям МЧС в регионах на то, что традиционно в это время в страну потоком начинает поступать огнеопасная продукция либо с "левыми" сертификатами, но плохого качества, либо вообще без сертификатов.

В принципе, МЧС постоянно занимается работой по выявлению некачественных салютов. Например, только в этом году инспекторы привлекли к административной ответственности свыше 609 юридических и 1,5 тысяч должностных лиц. Оперативно устранено 5,5 тысяч нарушений обязательных требований. Об этом министру доложил директор департамента надзорной и профилактической деятельности Ринат Еникеев.

И тем не менее каждый год травмпункты в новогоднюю ночь начинают испытывать наплыв пострадавших, несмотря на то, что большие партии контрафакта удается изымать еще до продажи.

"Новогодние праздники - сложное время с точки зрения техногенных пожаров. Считаю необходимым провести внеплановые проверки объектов, задействованных в новогодних мероприятиях", - дал указания подчиненным Евгений Зиничев.

Он также поручил усилить разъяснительную работу по правилам пожарной безопасности и применению пиротехники. Министр также поддержал предложение главного противопожарного инспектора перевести сотрудников надзорных органов МЧС на усиленный режим несения службы.

В свою очередь, Ринат Еникеев сообщил, что всего предстоит проверить более 55 тысяч объектов с массовым пребыванием детей. МЧС уделит особое внимание противопожарному состоянию популярных площадок празднования Нового года, особенно тем, где проводятся детские утренники.

И уж, конечно, инспекторы будут лично присутствовать во время гуляний. Но в своей обычной форме МЧС России и со всей необходимой современной техникой и оборудованием. Костюмов оленей на спасателях не будет. В МЧС официально опровергли появившийся в Сети накануне якобы приказ нарядить спасателей в новогоднюю ночь в костюмы оленей и в шапки с белыми помпонами. В МЧС шутку оценили, но подчеркнули, что это не более, чем розыгрыш.