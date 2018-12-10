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10.12.2018 14:27

МЧС усилит контроль за местами массовых гуляний перед Новым годом

Текст: Тимофей Борисов

Перед Новым годом МЧС России начинает профилактические мероприятия по выявлению праздничного контрафакта. Глава ведомства Евгений Зиничев потребовал усилить контроль за продажей пиротехники по всей стране.

На селекторе в Национальном антикризисном центре министр указал всем руководителям МЧС в регионах на то, что традиционно в это время в страну потоком начинает поступать огнеопасная продукция либо с "левыми" сертификатами, но плохого качества, либо вообще без сертификатов.

Фото: depositphotos
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В принципе, МЧС постоянно занимается работой по выявлению некачественных салютов. Например, только в этом году инспекторы привлекли к административной ответственности свыше 609 юридических и 1,5 тысяч должностных лиц. Оперативно устранено 5,5 тысяч нарушений обязательных требований. Об этом министру доложил директор департамента надзорной и профилактической деятельности Ринат Еникеев.

И тем не менее каждый год травмпункты в новогоднюю ночь начинают испытывать наплыв пострадавших, несмотря на то, что большие партии контрафакта удается изымать еще до продажи.

"Новогодние праздники - сложное время с точки зрения техногенных пожаров. Считаю необходимым провести внеплановые проверки объектов, задействованных в новогодних мероприятиях", - дал указания подчиненным Евгений Зиничев.

Фото: depositphotos.com
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Он также поручил усилить разъяснительную работу по правилам пожарной безопасности и применению пиротехники. Министр также поддержал предложение главного противопожарного инспектора перевести сотрудников надзорных органов МЧС на усиленный режим несения службы.

В свою очередь, Ринат Еникеев сообщил, что всего предстоит проверить более 55 тысяч объектов с массовым пребыванием детей. МЧС уделит особое внимание противопожарному состоянию популярных площадок празднования Нового года, особенно тем, где проводятся детские утренники.

И уж, конечно, инспекторы будут лично присутствовать во время гуляний. Но в своей обычной форме МЧС России и со всей необходимой современной техникой и оборудованием. Костюмов оленей на спасателях не будет. В МЧС официально опровергли появившийся в Сети накануне якобы приказ нарядить спасателей в новогоднюю ночь в костюмы оленей и в шапки с белыми помпонами. В МЧС шутку оценили, но подчеркнули, что это не более, чем розыгрыш.

Правительство МЧС Новый год
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