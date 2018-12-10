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10.12.2018 15:23
Рубрика: Власть

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Текст: Владимир Кузьмин
Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019-2021 годы. Также премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 735.
Фото: Александр Астафьев/ТАСС Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Право на бесплатное оказание качественной медицинской помощи населению определено Конституцией страны. "Когда люди приходят в государственную клинику, они вправе рассчитывать на качественные медицинские услуги, которые должны оказываться бесплатно, причем по всей номенклатуре услуг, которые прямо установлены соответствующим стандартом", - подчеркнул председатель правительства на совещании со своими заместителями.

Программа госгарантий и устанавливает перечень видов, форм и условий бесплатной медпомощи. Правительство утверждает документ ежегодно. Новая его версия включает ряд нововведений. В частности, расширен список редких заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются на федеральном уровне. Его пополнили гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и IV типов.

"Установлен также четкий срок проведения компьютерной томографии для пациентов, которые страдают онкологическими заболеваниями. Это важная гарантия. Теперь он не должен превышать двух недель со дня назначения", - сообщил Медведев.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю "онкология" в стационарных условиях составят 76708,5 рублей в 2019 году, 99208,9 рублей - в 2020 году, 109891 рубль в 2021 году.

Фото: depositphotos.com
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Скорректирован перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Так, эндопротезирование суставов конечностей и коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца внесены в базовую программу обязательного медицинского страхования.

"На три ближайшие года объем программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи оценивается в 8,6 триллиона рублей, - уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. - Только по 2019 году увеличение ассигнований составит 500 миллиардов рублей, включая средства, которые будут направлены на оказание гражданам онкологической помощи".

Кроме того, главой государства утвержден обновленный перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Он расширен до 735 позиций, в том числе за счет 12 препаратов против онкологических заболеваний и трех при сердечно-сосудистых заболеваниях.

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