Мэй отменила решающее голосование по Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила отказаться от проведения решающего голосования в парламенте касательно выхода Соединенного королевства из состава ЕС.

Причиной такого шага может стать опасение провала, считают эксперты, так как многие депутаты из правящей Консервативной партии, а также представители североирландской Демократической юнионистской партии могли бы проголосовать "против".

Ожидается, что премьер выступит 10 декабря в 18:30 в парламенте, где сделает заявление "на фоне слухов о переносе Brexit".

При этом в ЕС заявили, что не намерены пересматривать сделку по Brexit, поскольку Брюссель уже предложил Лондону лучшие условия, чем были раньше, и теперь ожидает, что Соединенное королевство покинет Евросоюз 29 марта 2019 года, как было оговорено ранее.

Неопределенность вокруг выхода Британии из Евросоюза уже привела к падению британского фунта по отношению к доллару, сейчас фунт находится в самой нижней точки с июня 2017 года, за 1 фунт дают 1,26 доллара.