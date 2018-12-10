Конгресс Международной федерации плавания, проходящий в эти дни в китайском Ханчжоу, одобрил изменения в правилах водного поло.

Главное нововведение касается системы видеонаблюдения, которая будет использоваться для фиксации голов в спорных случаях. Кроме того, судьи получат специальное аудиооборудование для коммуникации между собой, а также систему мониторинга, чтобы отслеживать особо грубые нарушения, которые не были зафиксированы арбитрами во время игры.

Помимо прочего изменения коснутся правил исполнения угловых и штрафных. Также изменится количество тайм-аутов: кроме того, тренер сможет их брать с помощью системы электронного оповещения, не дожидаясь внимания со стороны рефери.

Считается, что новшества в правилах сделают водное поло более привлекательным для телезрителей и средств массовой информации.