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Рубрика: Спорт

Вода станет прозрачной

Ватерполисты меняют правила, чтобы привлечь телезрителей
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Конгресс Международной федерации плавания, проходящий в эти дни в китайском Ханчжоу, одобрил изменения в правилах водного поло.

Главное нововведение касается системы видеонаблюдения, которая будет использоваться для фиксации голов в спорных случаях. Кроме того, судьи получат специальное аудиооборудование для коммуникации между собой, а также систему мониторинга, чтобы отслеживать особо грубые нарушения, которые не были зафиксированы арбитрами во время игры.

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Помимо прочего изменения коснутся правил исполнения угловых и штрафных. Также изменится количество тайм-аутов: кроме того, тренер сможет их брать с помощью системы электронного оповещения, не дожидаясь внимания со стороны рефери.

Считается, что новшества в правилах сделают водное поло более привлекательным для телезрителей и средств массовой информации.

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