МИД: Москву не устроит частичное восстановление полномочий делегации РФ в ПАСЕ

Москву не устроит частичное восстановление делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Российская сторона рассчитывает на полное и безоговорочное восстановление полномочий. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Некоторые "благожелатели" наши предлагают компромиссное решение - частично восстановить полномочия российской делегации в ПАСЕ к сессии в июне, или временно это сделать, или по частям. Нас это устроить не может, мы рассчитываем на полное и безоговорочное восстановление всех прав", - сказал дипломат.

Также Чижов отметил, что уже сейчас есть немало тех, кто хочет обвинить Россию во вмешательстве в выборы в Европарламент, хотя эти выборы пройдут только в мае 2019 года.

"Выражается полная уверенность, что иного и быть не может, важно только вовремя выявить факт вмешательства", - отметил постпред.