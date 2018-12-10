Компания Google, "Союзмультфильм" и Билайн запустили 10 декабря четвертые Google-чтения. В 12:00 по московскому времени на официальном YouTube-канале Google Россия началась прямая трансляция литературного марафона, к которому подключились чтецы из шести городов России. Все они читают сказки.

Первым из студии Союзмультфилма в эфир вышел актер Юрий Стоянов, исполнивший одну из самых популярных детских сказок "Теремок". За ним в режиме нон-стоп к эфиру подключились и другие участники: декан журфака МГИМО Ярослав Скворцов из студии в московском офисе Google рассказал про курочку Рябу, сказку про "Машу и медведя" начали читать в Красноярске, продолжили на "Союзмультфильме", а закончили в Екатеринбурге. И так сказка за сказкой, чтец за чтецом...

Москва - Красноярск, Владивосток - Санкт-Петербург, Екатеринбург - Google - "Союзмультфильм"

Всего в проекте-марафоне принимают участие около 300 человек - простые пользователи (отобранные в ходе народного кастинга), так и знаменитости, среди которых Марина Зудина, Владимир Мединский, Тимур Родригез, Анна Седокова, Эвелина Хромченко, Михаил Швыдкой, Леонид Парфенов, Дмитрий Песков, Гузель Яхина, Стас Пьеха, Марина Кравец и многие другие. Вместе они прочитают более 45 народных и авторских русских сказок.

Чтобы воссоздать удивительный волшебный мир, творческая команда Google впервые использует технологию 3D-рисования в виртуальной реальности Tilt Brush, которая позволит взглянуть на старые сказки по-новому.

Подключиться к трансляции можно прямо сейчас. В прямом эфире чтения завершатся ближе к вечеру, в 20.30. После чего сказки в исполнении любимых звезд или знакомых, земляков или просто хороших чтецов можно будет смотреть и слушать в записи. Партнер акции компания "Билайн" не только обеспечила возможность трансляции, но и снабдила сказочников сурдопереводом. Весрия с сурдопереводом также доступна в режим онлайн и будет доступна в записи.