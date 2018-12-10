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Рубрика: Экономика

Старый, но еще постоит

Минстрой уточнил понятие ветхого и аварийного жилья
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7741 (278)
Минстрой предложил законодательно дать определение ветхого и аварийного жилья, документ об этом размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов. Когда его примут, аварийным будет считаться многоквартирный дом, несущие конструкции которого повреждены и деформированы настолько, что существует опасность обрушения. Либо они дали крен, который может вызвать потерю устойчивости здания. Такой дом подлежит сносу или реконструкции.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Необходимость уточнения понятия аварийного жилья объясняется тем, что не все дома, нуждающиеся в сносе и расселении, были включены регионами в прошлую программу. Люди рисковали на долгие годы остаться в непригодных для проживания помещениях. В итоге дома пришлось вносить в программу дополнительно, а расселять в 2018 году.

Чтобы ветхие дома не стали аварийными, их поставят на особый контроль и будут ремонтировать

Ветхими, в свою очередь, предлагается признавать дома с ограниченно работоспособным состоянием строительных конструкций. У такого здания могут быть крены, дефекты и повреждения, но при этом отсутствует опасность его внезапного разрушения и потери устойчивости. То есть эксплуатация здания возможна при контроле его технического состояния и проведении необходимых работ по восстановлению и усилению конструкций.

Фото: depositphotos.com
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Понятия "ветхое жилье" в законодательстве нет. Но сам термин используется. По сути, ветхое жилье уже значительно изношено, но аварийным еще не стало. Поэтому для него нужны особые условия эксплуатации - регулярные обследования и поддерживающий ремонт.

Главный недостаток нынешней нормативной базы в том, что даже признание дома ветхим не несет никаких последствий, рассказывает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. То есть такой дом не ремонтируют, чтобы привести в хорошее состояние. Именно эту проблему должен решить минстрой в ближайшее время и найти для таких домов финансирование. "Самое главное - определиться, что мы будем делать с ветхими домами, потому что, если мы будем брать на них денежные средства из фондов капитального ремонта, мы их просто обескровим", - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Определить источники финансирования программ ремонта ветхого жилья планируется к середине 2019 года.

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