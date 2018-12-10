Минстрой уточнил понятие ветхого и аварийного жилья

Минстрой предложил законодательно дать определение ветхого и аварийного жилья, документ об этом размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов. Когда его примут, аварийным будет считаться многоквартирный дом, несущие конструкции которого повреждены и деформированы настолько, что существует опасность обрушения. Либо они дали крен, который может вызвать потерю устойчивости здания. Такой дом подлежит сносу или реконструкции.

Необходимость уточнения понятия аварийного жилья объясняется тем, что не все дома, нуждающиеся в сносе и расселении, были включены регионами в прошлую программу. Люди рисковали на долгие годы остаться в непригодных для проживания помещениях. В итоге дома пришлось вносить в программу дополнительно, а расселять в 2018 году.

Чтобы ветхие дома не стали аварийными, их поставят на особый контроль и будут ремонтировать

Ветхими, в свою очередь, предлагается признавать дома с ограниченно работоспособным состоянием строительных конструкций. У такого здания могут быть крены, дефекты и повреждения, но при этом отсутствует опасность его внезапного разрушения и потери устойчивости. То есть эксплуатация здания возможна при контроле его технического состояния и проведении необходимых работ по восстановлению и усилению конструкций.

Понятия "ветхое жилье" в законодательстве нет. Но сам термин используется. По сути, ветхое жилье уже значительно изношено, но аварийным еще не стало. Поэтому для него нужны особые условия эксплуатации - регулярные обследования и поддерживающий ремонт.

Главный недостаток нынешней нормативной базы в том, что даже признание дома ветхим не несет никаких последствий, рассказывает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. То есть такой дом не ремонтируют, чтобы привести в хорошее состояние. Именно эту проблему должен решить минстрой в ближайшее время и найти для таких домов финансирование. "Самое главное - определиться, что мы будем делать с ветхими домами, потому что, если мы будем брать на них денежные средства из фондов капитального ремонта, мы их просто обескровим", - сказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Определить источники финансирования программ ремонта ветхого жилья планируется к середине 2019 года.