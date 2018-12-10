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10.12.2018 15:49
Рубрика: Экономика

Минтранс решил освободить транзитных пассажиров от досмотра вещей

Текст: Екатерина Ясакова
Минтранс предложил освободить часть пассажиров, совершающих пересадку в российских аэропортах, от досмотра ручной клади.
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Сообщение о разработке поправок в действующие правила размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Известно, что необходимость проведения дополнительных процедур по досмотру багажа пассажиров зачастую приводит к потере стыковок пассажиров на трансферные рейсы и нарушению их пунктуальности, что в конечном итоге может привести к материальным и имиджевым потерям авиакомпаний.

Фото: Depositphotos.com
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Для решения проблемы предлагается отказаться от досмотра трансферного багажа перед новым перелетом пассажиров в случае, если они не взаимодействовали с теми, кто не прошел досмотр. При этом, разумеется, должен сохраняться высокий уровень безопасности.

В документе подчеркивается, что регламент Международной организации гражданской авиации (ИКАО) позволяет перегружать багаж трансферных (совершающих пересадку на стыковочный рейс той или иной авиакомпании) пассажиров без проведения дополнительного досмотра. "Это было бы возможно в отношении трансферного багажа, прибывшего из аэропортов стран, с которыми у Российской Федерации заключены соглашения о признании применяемых стандартов авиационной безопасности", - уточняется в документе.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правила авиаперевозок
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