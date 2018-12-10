Минтранс решил освободить транзитных пассажиров от досмотра вещей

Минтранс предложил освободить часть пассажиров, совершающих пересадку в российских аэропортах, от досмотра ручной клади.

Сообщение о разработке поправок в действующие правила размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Известно, что необходимость проведения дополнительных процедур по досмотру багажа пассажиров зачастую приводит к потере стыковок пассажиров на трансферные рейсы и нарушению их пунктуальности, что в конечном итоге может привести к материальным и имиджевым потерям авиакомпаний.

Для решения проблемы предлагается отказаться от досмотра трансферного багажа перед новым перелетом пассажиров в случае, если они не взаимодействовали с теми, кто не прошел досмотр. При этом, разумеется, должен сохраняться высокий уровень безопасности.

В документе подчеркивается, что регламент Международной организации гражданской авиации (ИКАО) позволяет перегружать багаж трансферных (совершающих пересадку на стыковочный рейс той или иной авиакомпании) пассажиров без проведения дополнительного досмотра. "Это было бы возможно в отношении трансферного багажа, прибывшего из аэропортов стран, с которыми у Российской Федерации заключены соглашения о признании применяемых стандартов авиационной безопасности", - уточняется в документе.