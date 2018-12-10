На Украине с нового года вырастут тарифы на теплоснабжение

Тарифы на теплоснабжение на Украине будут повышены до 24% с 1 января. Об этом собщила на своей странице в Facebook глава украинской Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

В среднем увеличение стоимости, по словам Кривенко, не превысит 23,5 процента - на столько увеличивается стоимость газа. При этом для бюджетной сферы тарифы вырастут лишь на 22 процента.

Увеличение цены касается 18 из 26 поставщиков, тарифы для остальных НКРЭКУ рассмотрит 11 декабря.

Цена на газ увеличена на 23,5 процента решением кабмина Украины с 1 ноября и составит 305 долларов за тысячу кубометров - таковы требования МВФ. Речь идет о четырехлетней программе помощи со стороны МВФ, предусматривающей выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Пока что Киев получил 6,7 миллиарда долларов двумя траншами в 2015 году, по одному миллиарду в 2016 и 2017 годах. В этом году украинская сторона рассчитывает, что ей будет переведен пятый транш.