На Украине сорвана призывная кампания

Стартовавший в октябре осенний набор призывников в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три недели до окончания следует признать сорванным - план официально выполнен только на 40 процентов. При этом в Киеве к середине кампании в военкоматы явились только 8 процентов молодых людей, подлежащих призыву. Похожая ситуация в западных областях страны, где недобор на сегодня составляет 70-90 процентов от запланированной цифры.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в ВСУ, "осенний призыв по существу сорван". "В минобороны об этом стараются не говорить, это негатив и огромный минус всей структуре. Призывники просто скрываются. В некоторых областях недобор по призыву составляет даже не 40 процентов, а все 70-80! Это западные области Украины - там большинство призывников уезжает на заработки сразу после окончания школы, не дожидаясь призыва. Когда приходят повестки в семьи, родители отвечают, мол, своего ребенка не видели уже год-два. Их нет в стране, кого призывать? Те, кто остался, просто скрываются. В сельских районах призывников вообще нет - молодежь уезжает в город поголовно. Там снимают квартиру, найти их крайне трудно", - делится со "Страной.ua" своими проблемами ответственный сотрудник Министерства обороны Украины.

Примечательно, что общий план призыва руководство ВСУ сочло военной тайной и держит в секрете. Известно только, что вдвое - с пятисот до тысячи для каждой области - увеличен план набора призывников с офицерскими званиями, то есть выпускников вузов с военными кафедрами. Это объясняется оттоком квалифицированных офицерских кадров и контрактников из ВСУ, усилившимся после объявления военного (ВП) положения в десяти областях страны. По словам собеседников издания, "слабо реагируют" на повестки и резервисты, вызываемые на военные сборы в связи с режимом ВП. На этом фоне в военкоматах цветет коррупция: "откосить" от призыва "по здоровью" стоит от 1,5 до 2 тысяч долларов в Киеве и крупных городах и всего 200-300 долларов в сельской местности.