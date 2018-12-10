На Западном берегу Иордана шесть израильтян были ранены при стрельбе

Неизвестные расстреляли из проезжающего автомобиля группу людей, находившихся на автобусной остановке у въезда в крупное еврейское поселение Офра на Западном берегу реки Иордан.

Ранения получили шесть человек. Состояние 30-летней женщины оценивается как тяжелое. Двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести, трое израильтян, в том числе две 16-летние девушки, получили легкие ранения, пишет РИА Новости.

По данным израильских военных, стрельба велась из машины с палестинскими номерами. По злоумышленникам был открыт ответный огонь, однако им удалось скрыться. Сейчас ведутся поиски нападавших.