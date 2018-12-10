Назван максимальный курс доллара на этой неделе

Двумя главными факторами, определяющими динамику курса рубля на этой неделе, станут результаты заседания ОПЕК+ и решение Банка России по ключевой ставке, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

После заседания ОПЕК+ на прошлой неделе, где было решено сократить добычу нефти в 2019 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки, можно рассчитывать на то, что котировки нефти перестанут снижаться и начнут постепенно восстанавливаться, оказывая поддержку рублю, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Но главной темой этой недели станет последнее в году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу, 14 декабря, продолжает руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин. На нем же, вероятно, будут объявлены параметры возобновления закупок иностранной валюты для Минфина по бюджетному правилу. Банк России прервал их в августе на фоне снижения курса рубля и общей нестабильности на финансовом рынке.

В случае повышения ставки можно ожидать небольшую коррекцию котировок российских ценных бумаг и укрепление российской валюты, отмечает Кочергин. ЦБ если и не повысит ставку, то может немного ужесточить свою риторику, намекнув на готовность повысить стоимость денег, если этого потребует ситуация с инфляцией или внешнее давление, допускает Кочетков.

Также мировые рынки будут следить за развитием отношений между США и Китаем относительно перспектив заключения торговой сделки, временно прерывающей торговую войну, говорит Кочергин. Любое негативное высказывание по этой теме вызовет краткосрочное падение котировок большинства активов, полагает он.

По мнению Кочеткова, непредсказуемым фактором остаются возможные действия или заявления ряда западных государств относительно России. Фактически он обеспечивает до десяти рублей прибавки к курсу доллара, говорит аналитик. "В какой-то степени эти риски уже учтены, поэтому рынок весьма вяло реагирует на новые неприятности", - подчеркивает он.

Соответственно, можно предположить, что и предстоящую неделю рубль проведет в диапазоне 65,5-67,5 за доллар, считает Кочетков. Прогнозировать какую-либо более выраженную динамику пока сложно, так как для этого требуется или серьезное ухудшение внешнего фона, или снятие рисков ограничений, уточняет он. По прогнозу Кочергина, на этой неделе доллар будет торговаться в диапазоне 66,5-67,1 рубля.