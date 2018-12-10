Неизвестные подожгли храм УПЦ МП в Киевской области

На Украине неизвестные подожгли Свято-Троицкий храм в городе Ржищево Белоцерковского района Киевской области. Об этом сообщил 10 декабря информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Оперативно приехавшим пожарным с помощью членов прихода удалось довольно быстро справиться с огнем. Однако реакция полиции на поджог вызвала удивление. Когда священник Свято-Троицкого храма позвонил в органы правопорядка, чтобы вызвать наряд, оператор стал расспрашивать его, к какому патриархату относится приход.

В результате полиция приехала, когда пожар уже был потушен. На заявление священника, что он видел одного из возможных поджигателей, приехавшие практически не отреагировали. Кроме того, батюшке посоветовали не рассказывать о том, что храм - архитектурный памятник, иначе государство может оштрафовать его за то, что не обеспечил сохранность здания.