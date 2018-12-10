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Netflix занялся новой экранизацией "Призрака в доспехах"

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    10.12.2018, 11:11
Текст:   Козьма Лоханкин

Культовая манга Ghost in the Shell, известная у нас под довольно причудливым названием "Призрак в доспехах", получит очередную экранизацию.

Займется ею вездесущий Netflix, и будет она многосерийным аниме. Об этом сообщает тематический канал сервиса в Twitter.

Режиссерами станут Синдзи Арамаки ("Яблочное зернышко") и Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах: Синдром одиночки").

Ghost in the Shell - киберпанк-манга Масамунэ Сиро, впервые опубликованная в 1989 году и легшая в основу ряда аниме-фильмов и сериалов. В прошлом году уже объявили о работе над новой аниме-полнометражкой.

В 2017-м также вышла голливудская киноадаптация комикса со Скарлетт Йоханссон в главной роли, провалившийся в прокате и обвиненная в "расистском кастинге". 

С рецензией "Кинократии" можно ознакомиться здесь.

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