Netflix занялся новой экранизацией "Призрака в доспехах"

Культовая манга Ghost in the Shell, известная у нас под довольно причудливым названием "Призрак в доспехах", получит очередную экранизацию.

Займется ею вездесущий Netflix, и будет она многосерийным аниме. Об этом сообщает тематический канал сервиса в Twitter.

YES, A NEW GHOST IN THE SHELL ANIME IS COMING.

Ghost in the Shell: SAC_2045 will be directed by Appleseed’s Shinji Aramaki and Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’s Kenji Kamiyama. On @Netflix in 2020!

*desire to explore the true meaning of human consciousness intensifies* pic.twitter.com/MgKzX2KydQ — NX (@NXOnNetflix) 8 декабря 2018 г.

Режиссерами станут Синдзи Арамаки ("Яблочное зернышко") и Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах: Синдром одиночки").

Ghost in the Shell - киберпанк-манга Масамунэ Сиро, впервые опубликованная в 1989 году и легшая в основу ряда аниме-фильмов и сериалов. В прошлом году уже объявили о работе над новой аниме-полнометражкой.

В 2017-м также вышла голливудская киноадаптация комикса со Скарлетт Йоханссон в главной роли, провалившийся в прокате и обвиненная в "расистском кастинге".

С рецензией "Кинократии" можно ознакомиться здесь.