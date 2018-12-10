Новый глава МХАТа объяснил, почему назначил помощником Прилепина

54-летний режиссер, продюсер, актер и педагог, соратник и близкий друг писателя Захара Прилепина Эдуард Бояков, только что назначенный художественным руководителем МХАТ имени Горького, дал интервью, в котором ответил на как ряд животрепещущих, так и отвлеченных вопросов.

В первую очередь - по судьбе Татьяны Дорониной, теме, которая немало волнует и зрителей, и сотрудников театра. Напомним: Бояков заменил на посту Доронину. При этом своими главными помощниками определив Сергея Пускепалиса и Прилепина, последнего - как заведующего литчастью.

Что же касается Татьяны Васильевны, ей отведена специально созданная должность президента театра. В рамках которой, полагает новый худрук, Доронина "по-прежнему очень много может дать".

При этом Бояков заверяет, что в его словах "нет никакой политической хитрости", и это - "не фиктивная должность", цитирует Эдуарда Владиславовича "Вечерняя Москва".

Далее Бояков подчеркнул, что новые назначения не снимают с него ответственности. Поскольку именно он как руководитель театра в первую очередь отвечает за него перед учредителем - министерством культуры России.

"Мое появление здесь связано прежде всего с тем, чтобы появились новые идеи, режиссеры, темы и способы выражения", - пояснил режиссер.

Возвращаясь к легендарной Дорониной, Бояков подчеркивает, что Татьяна Васильевна "создала уникальный, единственный в своем роде театр, который выжил в безумное время", при этом трепетно сохранив традиции Московского художественного театра "и здоровый консерватизм". Поэтому от "генерального курса Татьяны Дорониной" новый руководитель отказываться не намерен.

Бояков заверяет, что беседовал с Татьяной Васильевной "от чистого сердца", и ему показалось, что она "поверила в то, что мы не собираемся ничего разрушать или заниматься "зачистками".

Второй большой вопрос касается нового завлита МХАТа: почему именно Прилепин? По мнению Боякова, Захар Прилепин - "писатель с прекрасным литературным вкусом, большой мастер", при этом - знаток и классической литературы, и современной. Плюс худруку крайне ценен тот факт, что Прилепин интересуется историей. В частности - написав выдающуюся книгу о Леониде Леонове. А как раз сейчас Захар завершает сочинение о Сергее Есенине. Ну и, конечно, огромный плюс, что Прилепин любит театр.

"Хотя увидеть его в московских театрах было проблематично, потому что он живет в Нижнем Новгороде", - замечает Бояков.

Ну и, наконец, отвечая на последний осевой вопрос, каких артистов новый руководитель хотел бы пригласить в свой театр, Бояков заявил, что в его распоряжении уже есть труппа, которую они с руководящими коллегами будут "сохранять, изучать, увлекать". Приглашать артистов из других театров, конечно, запланировано, "но очень избирательно и только в интересах театра".

"Работы будет очень много, я обещаю", - заключил художественный руководитель МХАТ имени Горького.

Эдуард Бояков, в начале девяностых проведший первую в России негосударственную внешнеторговую сделку с нефтью, в 95-м стал директором фестиваля "Золотая маска". Создал фестиваль "Новая драма" и театр "Практика".

В 2013 году был избран на должность ректора Воронежской государственной академии искусств, в 2015-м - снят с поста.

В 2017 году совместно с Прилепиным и рядом художников и музыкантов создал "Русский художественный союз".