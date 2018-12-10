Памфилова: ЦИК проведет всероссийские учения избиркомов

Центризбирком РФ планирует провести по всей стране учения для избирательных комиссий. Об этом сообщила в понедельник глава ЦИК Элла Памфилова на форуме "Молодежь. Выборы. Власть".

Она отметила, что сейчас вся избирательная система переходит на новые рельсы, в 2019 году нововведения последних лет должны быть внедрены и опробованы на всей территории страны.

Сначала будет проведено обучение в режиме видеотрансляции. "Мы по итогам обучения собираемся провести учения", - цититует Памфилову ТАСС.

Глава ЦИК отметила, что это будет проверка всей избирательной системы по аналогии с учениями армии и МЧС. Она также не исключила, что может проводиться "всероссийский день учений" избирательных комиссий.