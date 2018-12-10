Партия и.о. премьера Армении получила контроль над парламентом

В Армении подвели предварительные итоги внеочередных выборов в парламент. По данным ЦИК, в него проходят три политические силы: блок "Мой шаг" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна, возглавившего в апреле уличные протесты, на фоне которых в отставку ушел президент республики Серж Саргсян, а также партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения". "Республиканская партия" Саргсяна, которая надеялась взять реванш и даже стать второй в Национальном собрании, не преодолела пятипроцентный барьер - ей не хватило нескольких десятых процента. Если при окончательном подсчете голосов расклад не изменится, это будет означать, что у партии Пашиняна, который возглавит правительство, не будет реальной оппозиции.

Явка на этих досрочных выборах оказалась невысокой - 48,63 процента. Многие сторонники Пашиняна и так были уверены в его победе, а потому немного расслабились. Хотя он лично агитировал сограждан приходить на участки, никакой специальной "мобилизации" избирателей вроде запуска бесплатных маршруток не было. Международные наблюдатели, в том числе от ОБСЕ и РФ, признали отсутствие серьезных нарушений и в целом спокойную обстановку, в которой проходило голосование. "Мой шаг" получил 70,44 процента голосов, а две другие партии - соответственно 8,27 и 6,37 процента. Обе во время апрельских событий поддерживали движение Пашиняна. Наряду с "республиканцами", которые могли бы оппонировать ему в парламенте, за бортом впервые за двадцать лет оказались такие ветераны политической сцены, как националистическая партия "Дашнакцутюн".

В целом внешнеполитические ориентиры Еревана не изменятся

О том, как дальше могут развиваться события в Армении, "РГ" рассказал руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян:

- Пашинян получил официальный мандат доверия от граждан, а не просто "мандат улицы". Другое дело, что все самое сложное для его команды только начинается - теперь ему предстоит работать над реализацией предвыборной программы, а возлагать ответственность за проблемы на прежнюю власть уже не получится. Я бы не сказал, что в парламенте совсем не будет оппозиционных сил. Конечно, ждать там каких-то жарких баталий не приходится. Но "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения", которую возглавляет бизнесмен Гагик Царукян, займут каждая свою нишу и станут своего рода оппозицией конструктивной. Тем более что эти партии уже демонстрировали собственные взгляды на многие вопросы. Если первая считается, скорее, прозападной, то Царукяна рассматривают как политика, в большей степени ориентированного на Россию. Так что тут будет соблюден некий баланс. В целом же внешнеполитические ориентиры Еревана принципиально не изменятся: республика уже подтвердила приверженность стратегическому партнерству с Москвой и участию в ЕАЭС, ОДКБ и других интеграционных структурах на постсоветском пространстве. Что касается экономики, то Пашинян обещал, например, понизить подоходный налог, однако следствием может стать повышение акцизов на алкоголь и табачную продукцию, то есть без непопулярных мер так или иначе не обойтись. Если новые власти не будут ориентироваться на партийную принадлежность кадров и оставят в команде технократов, которые себя зарекомендовали, это поможет справиться с задачами. Мы уже видим, что министерства иностранных дел и обороны возглавили люди из системы. "Наш шаг" рассматривает возможность внесения поправок в закон о гражданской службе, которые отменят "ценз оседлости" и позволят привлекать в органы исполнительной власти представителей диаспоры из-за рубежа.