Новости

Россияне смогут управлять своим цифровым профилем 10:26
Новый "летающий радар" А-50У передали военным 10:24
Суд арестовал замначальника Росприроднадзора в Приамурье 10:23
СК начал проверку гибели 15-летней чемпионки из Иркутска 10:14
Lada Xray превратили в пикап 10:09
СБУ не пропустила митрополита Донецкого УПЦ МП через линию разграничения 10:03
В Симферополе на маршруты вышли 44 новых автобуса 10:00
Замминистра строительства Бурятии обвинили по делу о жилье для сирот 09:53
"Ангарский маньяк" обжалует приговор 09:47
В Якутии при пожаре погибли запертые в доме дети 09:47
Синоптики предупредили москвичей о сильном тумане 09:42
В Тюмени разработали первый в России сервис по выгулу собак 09:40
Хабаровская фирма "подарила" Китаю 50 тонн сладостей 09:39
Экс-руководителя Nissan обвинили в сокрытии 44,5 млн долларов 09:25
РФ вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году 09:17
В "ИрАэро" объяснили, почему не могут вывезти русских туристов из Китая 09:02
В Удмуртии министрам объявили выговор за недостоверные декларации 08:51
Такси врезалось в "скорую помощь" на МКАД в Москве 08:22
Власти Таиланда подарили малоимущим по 15 долларов к Новому году 07:58
"Ангарский маньяк" получил пожизненный срок за 60 убийств 07:50
В Иране показали уникальный беспилотник собственного производства 07:16
Трамп согласился выделить Пентагону 750 миллиардов долларов 07:09
Оползень сошел на деревню на юго-западе Китая 06:38
В ДТП в Колумбии 13 человек погибли и 20 пострадали 06:36
На Камчатке СК проверит гибель беременной матери четверых детей 06:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 09:30
Рубрика: В мире

Блок Пашиняна победил на выборах в Армении

Текст: Константин Волков

ЦИК Армении к 7:30 утра 10 декабря обработал 100 процентов бюллетеней по голосованию на внеочередных парламентских выборах. Блок и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг" победил, набрав 70,43 процента голосов, сообщает армянский новостной портал NEWS.am.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На втором месте (8,27 процента) партия "Процветающая Армения" во главе с известным армянским бизнесменом и политиком Гагиком Царукяном. На третьем месте - союзники Царукяна, проевропейская партия "Светлая Армения", получившая 6,37 процента голосов. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер для прохода в парламент. Так, бывшая правящая Республиканская партия набрала 4,7 процента голосов, АРФ Дашнакцутюн - 3,89 процента, остальные шесть партий - менее трех процентов.

Так как конституция Армении гарантирует треть мест в парламенте оппозиции, вероятнее всего, оппозицией станут "Процветающая Армения" и "Светлая Армения", которые получат треть мест в законодательном собрании.

Путин обсудил с Пашиняном вопросы интеграции
В мире экс-СССР Армения
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году
"Ангарский маньяк" обжалует приговор
Вандалы обстреляли из пневматики семь трамваев в Москве
Трамп согласился выделить Пентагону 750 миллиардов долларов
Финдиректор Huawei заявила о своей невиновности