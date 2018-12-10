ЦИК Армении к 7:30 утра 10 декабря обработал 100 процентов бюллетеней по голосованию на внеочередных парламентских выборах. Блок и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг" победил, набрав 70,43 процента голосов, сообщает армянский новостной портал NEWS.am .

На втором месте (8,27 процента) партия "Процветающая Армения" во главе с известным армянским бизнесменом и политиком Гагиком Царукяном. На третьем месте - союзники Царукяна, проевропейская партия "Светлая Армения", получившая 6,37 процента голосов. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер для прохода в парламент. Так, бывшая правящая Республиканская партия набрала 4,7 процента голосов, АРФ Дашнакцутюн - 3,89 процента, остальные шесть партий - менее трех процентов.

Так как конституция Армении гарантирует треть мест в парламенте оппозиции, вероятнее всего, оппозицией станут "Процветающая Армения" и "Светлая Армения", которые получат треть мест в законодательном собрании.