Песков назвал "фееричными" расследования Мюллера

В Кремле уже устали следить за расследованиями якобы российского вмешательства в выборы в США.

На просьбу журналистов прокомментировать новые данные расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу бывшего главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Никак не могу прокомментировать".

"Честно говоря, мы уже изрядно утомились следить за этими феерическими расследованиями. Мы даже не знаем этих новых лиц, которые упоминаются там", - пояснил представитель Кремля.