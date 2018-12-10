Песков назвал клеветой заявления о причастности РФ к протестам во Франции

Россия уважает суверенитет Франции и никогда не вмешивается во внутренние дела ни одной страны, подчеркнули в Кремле.

На просьбу прокомментировать сообщения о начале расследований возможной причастности Москвы к массовым протестам в Париже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Я бы вас поправил, не о возможной причастности России. Как я слышал из заявлений - о возможном вмешательстве извне. Россию потом уже наши "друзья" стали укладывать в контекст".

"Россия считает все происходящее исключительно внутренним делом Франции", - подчеркнул представитель Кремля. "Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции, развитию отношений с которой мы придаем очень большое значение, и над чем обе стороны напряженно работают", - сказал Песков.

"Мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане", - заметил представитель Кремля.

"И рассуждения о возможности причастности России - ни что иное как клевета", - заключил пресс-секретарь главы государства.