Песков: Путин может прийти на прощание с Алексеевой

В Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин во вторник придет отдать дань памяти правозащитнице Людмиле Алексеевой.

"Не исключаю, конечно, тем более, что будет день, во многом посвященный правозащитной тематике", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, посетит ли Владимир Путин церемонию прощания с известной правозащитницей.

Представитель Кремля сообщил, что завтра пройдет заседание Совета по правам человека при президенте. "Конечно, в такой день не отдать дань памяти Алексеевой было бы невозможно", - заключил он.