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10.12.2018 12:52
Рубрика: Власть

Песков: Путин может прийти на прощание с Алексеевой

Текст: Кира Латухина

В Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин во вторник придет отдать дань памяти правозащитнице Людмиле Алексеевой.

Фото: Сергей Расулов/ РИА Новости
Владимир Лукин: Людмила Алексеева - человек истории

"Не исключаю, конечно, тем более, что будет день, во многом посвященный правозащитной тематике", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, посетит ли Владимир Путин церемонию прощания с известной правозащитницей.

Представитель Кремля сообщил, что завтра пройдет заседание Совета по правам человека при президенте. "Конечно, в такой день не отдать дань памяти Алексеевой было бы невозможно", - заключил он.

Власть Работа власти Общество Утраты Президент
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