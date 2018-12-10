Песков рассказал о графике российско-японских контактов

Лидеры России и Японии продолжат частые контакты и в следующем году.

На вопрос, может ли состояться визит Абэ в Россию начале года, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил: "Может... Можно с уверенностью сказать, что высокая динамика контактов президента и премьер- министра Японии будет продолжена и в следующем году".

Рассказал пресс-секретарь главы государства и о перспективах беседы президента России и премьер-министра Израиля. Лидеры "условились по дипломатическим каналам и через помощников определить сроки личной встречи", заметил он.

"Но каких-либо четких договоренностей на этот счет пока нет. Нужно просто в графиках президента и премьера найти совпадающие даты", - пояснил представитель Кремля.

