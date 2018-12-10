Подмосковные "Химки" продолжают выступать в регулярном чемпионате Единой лиги без поражений. В своем девятом матче команда греческого специалиста Георгиоса Барцокаса победила на выезде дебютанта турнира - польский клуб "Зелена-Гура", 97:74.

Химчане по-прежнему играют без своего лучшего бомбардира Алексея Шведа: у него повреждение пальца руки. Но и без лидера один из главных фаворитов Единой лиги показывает весьма добротную игру, приносящую положительные результаты. В Польше команда порадовала своих почитателей великолепным исполнением трехочковых бросков - 16 попаданий из 28 попыток. Это более 57 процентов реализации! Но вовсе не рекорд сезона, который тоже принадлежит "Химкам". В октябрьском матче против латвийского ВЭФа было заброшено 19 мячей из-за дуги, хотя процент попаданий тогда был ниже.

Игрок "Химок" Джордан Мики стал лучшим бомбардиром матча в Польше, положив в командную копилку 21 очко. Фото: РИА Новости

Причем в Зелена-Гуре точными дальними бросками отличились сразу семь игроков гостей: Егор Вяльцев (четыре), Сергей Моня и Тони Крокер (оба - по три), Джордан Мики и Гарлон Грин (по два), Чарльз Дженкинс и Малькольм Томас (по одному). Выпал из общей статистики Ди Бост, промазавший все свои пять трехочковых.

Интересно, что пришедший в "Химки" уже по ходу сезона американский форвард Грин дебютировал в Единой лиге, хотя до этого в Евролиге уже успел провести два матча. Причем в Польше Грин вышел в стартовой пятерке и набрал 12 очков, оказавшись единственным в команде, кто показал абсолютную точность с линии штрафных.

- Мы проводили второй выездной матч подряд, перебравшись в Польшу из Мюнхена. Обе команды испытывали проблемы с составом: и "Зелена-Гура", и мы недосчитались двух ключевых игроков, - сказал наставник химчан Георгиос Барцокас. - Провели серьезную игру, особенно в первой половине, когда отлично двигали мяч и находили возможности для открытых бросков.