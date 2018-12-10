Полет на Марс сократит жизнь космонавтов на 2,5 года

Влияние космической радиации при межпланетарном перелете к Марсу сократит продолжительность жизни космонавтов на 2,5 года. Об этом говорится в материалах XVII Конференции по космической биологии и медицине, посвященной 100-летию со дня рождения Олега Газенко. Она начала сегодня свою работу.

Практически все эксперты сходятся во мнении: не техника, а именно человек самое уязвимое звено длительной космической экспедиции. Полет на Марс будет полностью автономным. Он продолжится в любом случае, даже если вдруг космонавту станет совсем плохо. Земля, безусловно, подстрахует, но сигнал из дальнего космоса доходит с запозданием почти в полчаса. Для экстремальной ситуации очень долго. Вот почему на борту надо собрать поистине уникальный объем знаний, осуществлять постоянный мониторинг психологического состояния экипажа.

Ученые рассчитали риск радиационного облучения для экспедиции к Марсу и обратно, которая продлится два года. По их оценкам, суммарный радиационный риск в течение жизни космонавтов независимо от возраста за защитой радиационного убежища 20 г/кв. см составит 7,5%, а сокращение средней предстоящей продолжительности жизни - 2,5 года.

При этом суммарная величина радиационного риска за карьеру космонавтов после межпланетного полета и предварительных четырех орбитальных полугодовых полетов (или двухгодовых) составит около 12%, что несколько выше, чем утвержденный в настоящее время предел риска за карьеру 10% для орбитальных полетов в России.

Как отмечают специалисты, расчет проводился для космического аппарата простой шаровой формы и находящегося внутри него стандартизованного фантома модели тела человека при условии быстрого выведения корабля на орбиту Марса с помощью жидкостного реактивного двигателя и ядерно-энергетической двигательной установки.

Смертельная для человека космическая радиация - вот что, по мнению ученых, может стать серьезным тормозом на пути к Марсу. Но мысль конструкторов работает. Свою лепту в решение проблемы пытаются внести даже студенты. Так, некоторое время назад участники Международной космической школы при МГТУ имени Баумана предложили довольно оригинальное решение - полет к Красной планете внутри астероида. Предполагается, что небесный камень будет служить естественной защитой от галактических лучей.

В чем суть? Студенты считают: если "оседлать" астероид и укрыться в нем от излучения, то не нужно будет тратить огромное количество топлива на подъем радиационной защиты. Согласно проекту космонавты при помощи небесного "автобуса" доберутся до окрестностей Марса, а затем перелетят к посадочному модулю, который будет отправлен к планете заранее. Понятно, что участникам такой экспедиции потребуются технологии "внедрения" в астероид. И такие, надо сказать, разрабатываются в Институте космических исследований.

А вот американские специалисты наряду с прочими предложили и довольно экзотичный вариант решения проблемы: полет членов марсианской команды в состоянии глубокого сна. Уже подсчитано: подобный сценарий поможет в 5 раз сократить объем гермоотсека для марсианского экипажа и в 3 раза уменьшить объем груза, включая еду и воду.

Как сообщалось, процедура введения космонавтов в анабиоз, а проще спячку, будет проходить в несколько этапов. Охлаждающее вещество будут вводить через нос. Когда температура тела достигнет 31-33 градусов по Цельсию, люди уснут. А когда вещество перестанет поступать - проснутся. Не исключается, что один член экипажа будет бодрствовать в течение 2-3 дней, а затем находиться в состоянии спячки 14 дней. Такая своеобразная "спящая смена". В любом случае у ученых предостаточно времени, чтобы убедиться в безопасности предлагаемых методов резкого замедления метаболизма.