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Попавший в тройное ДТП Алексей Панин рассказал своем состоянии

Наше кино
    10.12.2018, 16:56
Текст:   Олег Усков

41-летний российский актер и режиссер Алексей Панин, минувшей ночью попавший в ДТП с участием трех машин в Москве и, как сообщалось, получивший "серьезную травму головы", заверил, что с ним все в порядке. И чувствует он себя прекрасно.

Как уточняет РИА Новости, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавших в результате аварии нет. А что до актера, то он "отделался легким испугом".

"Слухи о моей смерти весьма преувеличены. Едем снимать программу "День со звездой". В общем, всем добра, пожалуйста, не верьте желтой прессе", - уведомил Алексей.

Алексей Панин родился в 1977 году в Москве. Лауреат Государственной премии РФ. Известен по фильмам "Звезда", "Жмурки", сериалам "Солдаты", "Граница. Таежный роман".

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