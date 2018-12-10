Новости

Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ "Газпрома" 21:55
Песков рассказал о графике российско-японских контактов 21:36
МИД: Москву не устроит частичное восстановление полномочий делегации РФ в ПАСЕ 21:32
Военные раскрыли подробности перелета ракетоносцев Ту-160 в Америку 21:27
В Кремле уличили Киев в неуважении к украинцам 21:21
Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока 21:15
Вице-премьер Италии выступил против антироссийских санкций 21:09
Почему Мэй отложила голосование по Brexit "на завтра" 21:05
Стали известны даты возвращения туристов "Жемчужной реки" в Россию 21:00
В Перми во время матча умер хоккеист 20:46
Песков рассказал о важности сказок 20:40
В Роструде разъяснили, обязан ли работодатель выплачивать премии 20:30
Сыгравший комиссара Катани актер стал угрозой безопасности Украины 20:25
В Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Минобороны РФ 20:13
На Украине с нового года вырастут тарифы на теплоснабжение 20:12
Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи 19:53
Аэропорт Мумбаи поставил новый рекорд по принятым и отправленным рейсам 19:46
СМИ: Актер Михаил Ефремов устроил скандал в московской клинике 19:40
Депутаты предложили установить время общения детей и родителей 19:40
В МЭР рассказали о сроках вывоза российских туристов из Китая 19:25
Депутаты предложили штрафовать за незаконную перепланировку подвалов 19:19
Министр строительства Крыма ушел в отставку 19:16
В Ленобласти две женщины погибли в аварии с маршруткой 19:11
У семьи староверов в Приморье сожгли едва купленные постройки 19:08
Несколько южнокорейских компаний обвинили в нарушении санкций против КНДР 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
10.12.2018 21:55
Рубрика: Экономика

Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ "Газпрома"

Текст: Александра Воздвиженская

В России отменяется государственное регулирование цен на сжиженный природный газ (СПГ), который производит "Газпром" для поставок в коммерческих целях, то есть не для населения. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

До сих пор предполагалось, что при использовании технологий сжижения газа и его регазификации используется регулируемая государством оптовая цена, как и в случае с сетевым. Однако при поставках СПГ у "Газпрома" возникали возмещаемые затраты. Как следствие, такая деятельность становится фактически неокупаемой, и развивать проекты автономной газификации на основе малотоннажного СПГ становится невозможно.

Фото: depositphotos.com
Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году

"В случае реализации по нерегулируемой цене газа с применением технологии сжижения потребителям, использующим газ в качестве моторного топлива, топлива для малой генерации, положительный экономический эффект будет достигнут как для продавца, так и для потребителей газа, - считают в правительстве. - Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий платежеспособный спрос на такой товар. При этом рыночное ценообразование на поставки газа в условиях автономной газификации не будет иметь негативных последствий для традиционных потребителей газа, поскольку будет формироваться в новом самостоятельном сегменте рынка газа".

С просьбой либерализовать цены на СПГ внутри России "Газпром" выступал в мае этого года. В качестве примера, почему автономная газификации при технологиях малотоннажного СПГ не окупается, он приводил установку, возведенную в Пермском крае. Она оказалась нерентабельной из-за регулирования цены на госуровне. Так, сетевой газ в Пермском крае стоит до пяти тысяч рублей за тысячу кубометров, в то время как производство СПГ обходится примерно в 18 тысяч рублей.

Документ вместе с компанией готовили ФАС, Минэнерго и Минэкономики. Населения либерализация цен в любом случае не коснется, а для коммерческого использования СПГ на внутреннем рынке отмена госрегулирования "даст мощный стимул", оценил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа в Минэнерго Александр Гладков.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Правительство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле уличили Киев в неуважении к украинцам
В Роструде разъяснили, обязан ли работодатель выплачивать премии
Почему Мэй отложила голосование по Brexit "на завтра"
В МЭР рассказали о сроках вывоза российских туристов из Китая
В России запретили продавать спиртосодержащие жидкости дешевле водки