Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ "Газпрома"

В России отменяется государственное регулирование цен на сжиженный природный газ (СПГ), который производит "Газпром" для поставок в коммерческих целях, то есть не для населения. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

До сих пор предполагалось, что при использовании технологий сжижения газа и его регазификации используется регулируемая государством оптовая цена, как и в случае с сетевым. Однако при поставках СПГ у "Газпрома" возникали возмещаемые затраты. Как следствие, такая деятельность становится фактически неокупаемой, и развивать проекты автономной газификации на основе малотоннажного СПГ становится невозможно.

"В случае реализации по нерегулируемой цене газа с применением технологии сжижения потребителям, использующим газ в качестве моторного топлива, топлива для малой генерации, положительный экономический эффект будет достигнут как для продавца, так и для потребителей газа, - считают в правительстве. - Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий платежеспособный спрос на такой товар. При этом рыночное ценообразование на поставки газа в условиях автономной газификации не будет иметь негативных последствий для традиционных потребителей газа, поскольку будет формироваться в новом самостоятельном сегменте рынка газа".

С просьбой либерализовать цены на СПГ внутри России "Газпром" выступал в мае этого года. В качестве примера, почему автономная газификации при технологиях малотоннажного СПГ не окупается, он приводил установку, возведенную в Пермском крае. Она оказалась нерентабельной из-за регулирования цены на госуровне. Так, сетевой газ в Пермском крае стоит до пяти тысяч рублей за тысячу кубометров, в то время как производство СПГ обходится примерно в 18 тысяч рублей.

Документ вместе с компанией готовили ФАС, Минэнерго и Минэкономики. Населения либерализация цен в любом случае не коснется, а для коммерческого использования СПГ на внутреннем рынке отмена госрегулирования "даст мощный стимул", оценил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа в Минэнерго Александр Гладков.